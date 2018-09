Maragall busca mediación internacional y garantiza voluntad de diálogo "firme pero no ingenua"

Publicado 14/09/2018 10:49:05 CET

"No me cuesta decir que no usaremos la vía unilateral, ya lo estamos haciendo"

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Ernest Maragall, ha explicado que el Govern tiene voluntad de diálogo con el Gobierno central "firme pero no ingenua", y que trabajan paralelamente en posibles mediaciones internacionales, que serán clave, ha augurado.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que esta mediación en el diálogo será "determinante", por lo que tienen que trabajar en ella a sabiendas de que el Estado tiene más recursos, y ha añadido que pueden realizarla países e instituciones, incluyendo las Naciones Unidas, y en este sentido ve muchas posibilidades.

"Nosotros apostamos con toda firmeza por la vía del diálogo y la relación directa con el Estado español y, si puede ser, la presencia internacional de acompañamiento", ha afirmado.

Al ser preguntado por la unilateralidad, ha afirmado: "No me cuesta decir que no usaremos la vía unilateral, ya lo estamos haciendo", ha dicho, y ha asegurado que no se levantarán de la mesa y agotarán las vías de diálogo.

Ha dicho que tendrán "paciencia, en este sentido, pero al servicio de la impaciencia colectiva de avanzar en esta dirección", con solvencia y calidad, y ha dicho que la diferencia de anteriores situaciones como la negociación del Estatut de 2005 es que tienen apoyo activo de la población, como se vio en la manifestación de la Diada.

"La Diada es un reflejo de que esta sociedad no se ha visto frustrada por esta evidencia de que no lo hacemos todo bien" y no se ponen de acuerdo tan rápidamente como querrían, ha dicho, pero ha asegurado que después de este año de aprendizaje ven con más claridad el objetivo republicano que comparten.

"GATOPARDEAR"

Ha observado que puede que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se intente "ganar tiempo, diluir, 'gatopardear" e ir añadiendo cebos, pero ellos están firmes en su voluntad y en hacerlo de forma razonable.

Al ser preguntado por las afirmaciones del exconseller Raül Romeva, que en un artículo afirma que el juicio por el 1-O será negativo para el anterior Govern, Maragall ha afirmado que, si ocurre, lo que hará es "acortar el plazo", porque añade argumentos a que la vía de mano tendida no tiene salida, y que tienen que extremar la capacidad de expresarse vía internacional.