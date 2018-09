Marcos Giralt Torrente retrata "paisajes morales difíciles" en los relatos 'Mudar de piel'

Publicado 19/09/2018 13:52:47 CET

Reivindica que la realidad "siempre es incompleta y deficitaria"

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor madrileño Marcos Giralt Torrente retrata en los nueve relatos 'Mudar de piel' (Anagrama) "paisajes morales difíciles" ante una realidad que se presenta de manera incompleta.

En rueda de prensa este miércoles, el autor ha explicado que le interesa que la literatura enseñe estos paisajes morales "frente a los que no es tan fácil definirse".

En estos relatos él enarbola que la realidad "siempre es incompleta y deficitaria", y que en ella siempre falta una llave maestra que lo abra todo y revele el plano secreto de la realidad.

"No existe ni existirá un plano secreto, sino que existe la posibilidad de reconciliarte con este plano secreto", ha descrito Giralt Torrente, que reivindica los personajes que en el transcurso de la novela cambian.

Por ello, el título es una metáfora: "Todos los personajes mudan de piel, y todos de algún modo consiguen reconciliarse con esa realidad que se les presentaba como incompleta o deficitaria".

"Ese pequeño hallazgo es lo que les permite seguir", ha dicho el autor, que ha construido los relatos como pequeñas estampas de memoria, surgidos de la lectura de 'Mi vida querida', de Alice Munro --especialmente los más cortos--, así como de James Salter, E.L.Doctorow y Don DeLillo, en los relatos más largos.

Los relatos, que alternan estructuras y extensiones distintas, tienen matices repetidos a lo largo del libro y narradores con distintas vidas, "intentando que hubiera una variedad en esa especie de mosaico familiar".

HERMANOS DE UN HIJO ÚNICO

Ha explicado que este mosaico familiar también incluye hermanos, lo que es un reto en su condición de hijo único; y en este reto lo que más le ha interesado ha sido la complicidad y la comprensión automática que se da entre hermanos, pero ha agregado: "Huyo de la idealización de la familia".

"Nunca me había atrevido a trasplantarlos literariamente", ha dicho sobre los hermanos el escritor, que ha buscado familias muy variadas, con nueve narradores que son casi el mismo, pero con diferentes trajes.

Para sus páginas, en las que aparecen historias de infancia y de su pasado reciente que no son realmente autobiográficas, el autor ha buscado "el tono de novela sin ser novela", creando una complejidad atmosférica común.

MIRADA DE RECIÉN LLEGADO

Sobre la presencia de niños y adolescentes en sus relatos, ha dicho que es por "la mirada extrañada sobre la realidad" de la literatura, y que la mirada de los niños y adolescentes es limpia, fresca como la de un recién llegado.

El autor trabaja en un libro "hermano de este libro", sobre su propia familia y su tío --el fallecido escritor y guionista Gonzalo Torrente Malvido-- tiene un papel en torno a este territorio moral que le hizo ser como era.

Con él tuvo una relación estrecha, y ha recordado que le proporcionó un guión de los imprescindibles de la literatura universal: "Incidió en mí en la literatura".

Lo más radical que dejó en él "fue el pequeño conflicto que puede originar el crecer con un ser que quieres, que ha estado en la cárcel por robar, y buscar una explicación que te permita reconciliarte", en referencia al encarcelamiento de su tío por suplantación de personalidad.

"Al fondo de mi literatura está siempre mi tío Gonzalo, que fue quien me enseñó a no juzgar la realidad de una manera tan simple por el que el bueno no está en la cárcel y el malo sí", ha dicho.