Más de un centenar de vecinos de Montcada i Reixac cortan las vías del tren por la última muerte

Publicado 14/09/2018 20:36:46 CET

MONTCADA I REIXAC (BARCELONA), 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de vecinos de Montcada i Reixac, según fuentes municipales, han cortado este viernes por la tarde durante unos 40 minutos la circulación de trenes, de la línea de Francia, después que este jueves se produjera la víctima mortal número 172 en las vías del tren que cruzan el municipio.

La protesta ha obligado a desviar los trenes por la línea de Cerdanyola Universitat y conducir a los pasajeros a las otras estaciones que hay en la población, de la línea R3 y R4, tal como han detallado fuentes de Rodalies a Europa Press.

La alcaldesa de Montcada, Laura Campos, ha exigido "una fecha ya" para celebrar la comisión mixta por el soterramiento --integrada por los ayuntamientos de Barcelona y Montcada, Generalitat, Fomento y Adif-- y ha subrayado que este jueves, cuando se produjo la muerte del vecino de la localidad, se debería haber llevado a cabo pero se aplazó sine die, ha añadido.

Ha calificado de "indignante" este retraso y ha recordado que es el tercero, remarcando que eran comprensibles los dos primeros por la reestructuración del Ministerio de Fomento y Adif.

El responsable de comunicación de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total, Ramon Bueno, ha avisado de que se debe cambiar de estrategia y no ha descartado que la organización "se ponga al frente de los cortes de vías", siempre y cuando no llegue la propuesta de una fecha de encuentro.