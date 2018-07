Más de un millar de personas disfrutan de la Málaga Torres Experience

Publicado 27/04/2015 11:05:39 CET

Se sirvieron 12.000 degustaciones de vino, 700 de gastronomía y 200 cócteles

MÁLAGA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas han acudido a la Málaga Torres Experience, cuarta edición de este evento itinerante que tuvo lugar en la ciudad andaluza el pasado viernes y sábado y cosechó una gran afluencia de visitantes.

Según ha informado Bodegas Torres, en total se sirvieron 12.000 degustaciones de vino, 700 de gastronomía y 200 cócteles y los talleres de maridaje y otras actividades organizadas para el encuentro registraron buena acogida en un marcado ambiente festivo en pleno centro de la ciudad.

Esta 'Torres Experience' es la primera del año y la próxima cita será en Valencia los días 9 y 10 de mayo, donde también se tratará de acercar al consumidor la amplia gama de vinos y destilados que Torres elabora y distribuye.

En Málaga, de entre los 60 vinos y destilados que Torres puso a disposición de los visitantes, los más demandados fueron los tintos del Priorat, Perpetual y Salmos, y los blancos Fransola (DO Penedès), Rebels de Batea (DO Terra Alta) y Viña Esmeralda (DO Catalunya), además de dos rosados con burbujas, el espumoso chileno Santa Digna Estelado y el champagne Lanson.

En cuanto a las actividades, junto a los maridajes, los asistentes se mostraron interesados en las explicaciones de los expertos sobre los aspectos que influyen en el vino, como es el caso de la barrica.

Málaga Torres Experience contó con el apoyo de El Corte Inglés y la colaboración de Finca de Jiménez Barrero, Ibepan, Imperia, La Caribeña, Picking Málaga, La Tejea, Pinchomania y Oro Bailen.