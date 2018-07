La Mesa del Parlament se reúne este jueves por primera vez tras la suspensión de diputados

Publicado 12/07/2018 4:16:28 CET

El PSC ha pedido un informe de los letrados de la Cámara sobre el asunto

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament, el órgano rector de la Cámara, se reunirá este jueves a las 10 horas, el primer encuentro que celebra desde que el Tribunal Supremo dictó la suspensión de cargo público de seis diputados de la Cámara investigados en la causa sobre el proceso soberanista.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que la suspensión no se encuentra en el orden del día de los asuntos que se tratarán, pero esto no significa que no pueda abordarse.

Además, a las 11 está prevista una reunión de la Junta de Portavoces con representantes de todos los partidos, y varios de ellos ya han anunciado su intención de que el tema se aborde y se precise cómo actuará el Parlament.

En el Parlament está instalado el debate sobre si hay que aplicar automáticamente la suspensión dictada por el juez Pablo Llarena, o hay que someterla a la votación del pleno y que sean los 135 diputados los que tengan la última palabra.

Cs y el PP ya han defendido que la suspensión es automática si así lo establece una resolución judicial, mientras que la CUP y JxCat aseguran que no es de aplicación obligatoria y tiene que ser el pleno quien decida.

INFORME DEL PSC

Por su parte, el PSC avisa de que las decisiones del Supremo se tienen que acatar y que "las resoluciones judiciales no se votan en los parlamentos", pero también formula una propuesta: que los letrados de la Cámara hagan un informe jurídico.

Los socialistas catalanes ya han llevado al registro del Parlament esta petición informe que, para que se materialice, debe aprobarse en la Mesa del Parlament: allí el PSC cuenta con representante, Cs con dos, ERC con otros dos y JxCat con dos más.

Así, para que se conozca la opinión de los letrados, el PSC necesita que al menos dos de los tres partidos con representación en la Mesa del Parlament secunden su propuesta.

Precisamente este jueves la Mesa del Parlament tiene previsto nombrar a Joan Ridao como letrado mayor del Parlament, y una de sus primeras tareas en el cargo podría ser la elaboración de este informe.

TORRA Y TORRENT

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el de Parlament, Roger Torrent, han coincidido en criticar la decisión del Supremo sobre la suspensión de los diputados, y también en que ninguno de los dos ha opinado cómo debería actuar la Cámara.

En el auto del Supremo, Llarena pide explícitamente a la Mesa que dé cumplimiento a la resolución, por lo que, si no lo hace, los miembros soberanistas volverían a exponerse a consecuencia legales.

En la Junta de Portavoces de este jueves también se cerrará el orden del día del pleno de la semana que viene, el último antes de que finalice el periodo de sesiones por la vacaciones estivales, y que se prevé que dure cuatro días.