Miles de personas se manifiestan en Barcelona por el autogobierno y la libertad de Sànchez y Cuixart

Unas 450.000 personas --según cifras de la Guardia Urbana de Barcelona-- se han manifestado este sábado por la tarde en el paseo de Gràcia de Barcelona, con una marcha convocada por la Taula per la Democràcia a favor de la libertad de los presidentes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La movilización, entre las 17.00 y las 18.30 horas, también ha servido para defender el autogobierno, en protesta por la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Carta Magna que ha anunciado a mediodía el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy.

Han asistido el presidente del Govern y sus consellers; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el expresidente Artur Mas, entre otros políticos y representantes de entidades, como la ANC y Òmnium.

También se gritaban consignas por la libertad, por la independencia de Cataluña y a favor de TV3 y Catalunya Ràdio, en medio de muchas banderas catalanas e independentistas.

MANIFIESTO DE TAULA PER LA DEMOCRACIA

El manifiesto de Taula per la Democràcia en la concentración ha rechazado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ha pedido la libertad de los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La actriz y humorista Lloll Bertran ha leído el texto, en el que se ha afirmado que el Gobierno central "ha suspendido el autogobierno", y ha llamado al diálogo y a la defensa de las instituciones catalanas.

Asimismo, ha dicho que el verdadero objetivo del 155 es destituir al Govern de la Generalitat e intervenir las instituciones catalanas de forma injustificada: "No lo aceptamos", ha insistido.

Bertran ha dicho que Sànchez y Cuixart están en la cárcel por defender la independencia: "Todas las entidades que forman la mesa nos autoinculpamos, porque si manifestarse es un delito nos declaramos culpables".

"No es aceptable encausar y llevar a prisión a dos personas por llamar pacíficamente a la movilización", ha asegurado, y ha pedido que acabe la aplicación indiscriminada e injustificada del Código Penal.

En este sentido, ha exigido la libertad para Sànchez y Cuixart: "Queremos que se les retiren los cargos por sedición y poner fin al orden de prisión preventiva", y ha destacado que la respuesta de la sociedad catalana a su encarcelamiento ha sido ejemplar.

El portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha asegurado que la entidad no se doblegará ante el miedo y la imposición y que el Gobierno se ha cargado la democracia: "Con represión y violencia no podrán conseguir nada ni construir nada".

"No nos ha suspendido las instituciones porque no pueden. Y nunca podrán porque nosotros somos las instituciones de este país y no nos las podrán quitar nunca", ha expresado, y ha dicho insistido en que con la aplicación del 155 se acaba la democracia en España, según él.

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha destacado que el Estado quiere "atemorizar" a las instituciones y acabar con el Govern y el Parlament, aunque ha expresado que no lo conseguirán porque la sociedad catalana se unirá para impedirlo.

"No pasarán porque nosotros lo impediremos", ha subrayado, y ha dicho que es una vergüenza que haya presos políticos en España, por lo que ha pedido a la ciudadanía que no se acostumbre a ello.

LOS JORDIS PIDEN A LOS MANIFESTANTES PIDEN NO DEJAR DE APOYAR LA INDEPENDENCIA

Además, los presidentes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, han pedido a los manifestantes que piden su libertad que no dejen de apoyar la independencia y el diálogo a la vez. Al final de la manifestación, se han leído desde el escenario sendos textos enviados desde su prisión preventiva.

El mensaje de Jordi Sànchez es: "Estamos bien, estamos fuertes, gracias por vuestro apoyo. No aflojéis a favor del diálogo y de la independencia".

Y Cuixart ha pedido "continuar con la serenidad, el coraje, el saber hacer pacífico pero sin renunciar nunca al deseo del pueblo. Es muy importante saber que todos sepan que los 'jordis' no son la causa".

"La causa por la que luchamos todos es para todos, y es el derecho a decidir y el derecho a la autodeterminación", añade su mensaje, aplaudido por los asistentes, entre los que estaban el Govern en pleno, la alcaldesa de Barcelona y la presidenta del Parlament.

Poco antes se ha leído un poema de Mario Benedetti '¿De qué se ríe?', una de cuyas estrofas se repite varias veces: 'Seré curioso / señor ministro / de qué se ríe / de qué se ríe', versos que los asistentes también han aplaudido.

COLAU DEFIENDE UN FRENTE COMÚN CONTRA EL 155

En declaraciones tras la manifestación, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido "un frente democrático" para defender las libertades y el autogobierno, después de que el Gobierno haya anunciado que aplicará en Cataluña el artículo 155 de la Constitución.

Colau ha pedido que el PSC se incluya en ese frente común y ha reprochado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que apoye al presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, para aplicar el 155.

Colau le ha recordado que "las bases le eligieron para decir 'no' a Rajoy, y no a apoyarlo como ha hecho ahora", y ha pedido al PSC que no apoye la aplicación de ese artículo.

Ha tachado de incomprensible el papel del PSOE, que "ha contribuido a la lucha antifranquista y a la conquista de la democracia" en Cataluña y toda España, además de tener un papel protagonista en la autonomía catalana, ha añadido.

Por eso, ha insistido en hacer "un llamamiento una vez más al PSOE" y a Sánchez para que no se alinee con el Gobierno ante lo que ha calificado de "involución democrática que supone uno de los días más terribles de los últimos 40 años".

Ada Colau lo ha lamentado también teniendo en cuenta que la respuesta del presidente de la Generalitat al requerimiento del Gobierno fue que no llegó a declarar la independencia, por lo que "hizo el paso" de responder a la pregunta del Ejecutivo de Rajoy.

Pero "ha habido una respuesta absolutamente autoritaria", con un "ataque a los derechos y libertades fundamentales", ha criticado.

ARTUR MAS VE "ILEGAL E INMORAL" APLICAR EL ARTÍCULO 155 A CATALUNYA

En declaraciones antes de la manifestación, el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado que es "ilegal e inmoral" aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y ha asegurado que el Gobierno central ha suspendido la autonomía y ha quitado la palabra a los catalanes.

El también presidente del PDeCAT ha pedido a la sociedad catalana que acuda a la movilización para defender la democracia.

"Cuando hemos querido votar nos han contestado con la porra y la violencia, y cuando hemos querido dialogar nos contestan con la suspensión de la autonomía", y ha añadido que los catalanes defenderán su democracia y el autogobierno.

ROVIRA (ERC) PIDE QUE EL PARLAMENT "SE PONGA A CONSTRUIR LA REPÚBLICA"

Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado que "ahora ya, sin más dilación, hace falta que el Parlament se ponga a construir esta república", que considera la única medida que puede tomar Catalunya para devolver a la gente sus instituciones y proteger los derechos fundamentales, ha dicho.

Ha tachado de golpe de Estado la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Por eso, ha defendido actuar: "Utilizar nuestras instituciones democráticas para elegir cuál debe ser el futuro de este país".

PASCAL AFIRMA QUE LA APLICACIÓN DEL 155 ES UNA "VERGÜENZA DEMOCRÁTICA"

En declaraciones a los medios antes de iniciar la manifestación, la coordinadora general del PDeCAT, Mart Pascal, ha asegurado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Catalunya es una "vergüenza democrática en todos los sentidos".

"Ningún presidente español ni artículo 155 ni nadie podrá sustituir nuestras instituciones democráticas y nuestro derecho a ser libres", ha recordado.

