Mogherini reivindica el papel de la UE en Siria: "Sin su trabajo la situación sería aún peor, y es posible"

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, ha reivindicado el papel de la UE en Siria tras más de siete años de conflicto y ha sentenciado: "Sin su trabajo la situación sería aún peor, y es posible".

Lo ha dicho en rueda de prensa en la tercera edición del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), junto al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell; el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo, Nasser Kamel.

Mogherini ha respondido a una pregunta sobre la ausencia de la UE en la crisis siria, afirmando: "Les invito a imaginar lo que pasaría a los sirios y a Siria, dentro de Siria o en el exterior, si la UE no existiera. Son los primeros donantes de ayuda humanitaria a los sirios en el interior de Siria o de países como Jordania, Libia, Turquía y la propia Europa".

Ha puntualizado que la cuestión se ha abordado en el foro de este lunes pese a que "no es un foro para la discusión diplomática y solución política de las crisis de la región".

"Qué les pasaría a los sirios sin la ayuda y los proyectos humanitarios europeos que ayudan a que los sirios se queden en su país. Porque no habría reconstrucción en Siria sin los sirios", ha argumentado, asegurando que la prioridad de la UE es la vida de los ciudadanos sirios y el trabajo diplomático.

Ha recordado que corresponde a las Naciones Unidas el trabajo por el proceso político en Siria, y ha pedido no confundir el que no se haya obtenido la paz en Siria con que la UE esté ausente: "A veces se trabaja mucho pero no llegan los resultados, pero no significa que no trabajemos".

Mogherini ha defendido que la UE es la única, junto a sus socios de la región, que insiste en una solución diplomática y política de la crisis: "Sin nosotros, las Naciones Unidas tendría dificultades para poner el conflicto en la agenda internacional".

MIGRACIÓN

También ha explicado que este lunes en el foro se ha hablado de la inmigración como uno de los desafíos que afecta a la región euromediterránea, pero ha resaltado que el trabajo de la UE sobre esta cuestión "va más allá del Mediterráneo", y, pese a que la UpM no es un foro para abordar la problemática, puede contribuir a afrontarlo.

En la rueda de prensa, Safadi ha intervenido para destacar que en este III foro de la UpM se han reafirmado en la importancia de cooperar para conseguir la paz y la estabilidad regionales, y que hace diez años de este organismo --creado en 2008 en París-- que contribuye "a que mejore la vida de las personas".

Ha constatado que el contexto actual es peor que hace diez años debido a las crisis políticas y al fracaso en abordarlas en casos como Siria, Libia o Israel-Palestina, y ha reclamado un "enfoque holístico" para solucionar las diferentes problemáticas a la vez, porque están interconectadas.

Ha alertado de que si no se actúa en este último caso las repercusiones pueden ser enormes y se puede llegar a "un callejón sin salida", y ha reiterado que la única solución es crear dos estados independientes con las fronteras de 1967 y una Palestina con Jerusalén este como capital.

El ministro Borrell ha defendido que en el foro se ha dado un nuevo impulso a la UpM, con la presencia de representantes de 43 países que representan a 700 millones de habitantes, y ha expresado que hoy en el mundo el Mediterráneo supone "la frontera más desigual", que separa dos realidades muy diferentes en términos socioeconómicos.