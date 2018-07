"Muchos migrantes son secuestrados en campos de prófugos de la ONU", según Mussie Zerai

Publicado 27/06/2018 19:22:31 CET

El sacerdote eritreo y creador de la Fundació Habeshia, Mussie Zerai, que fue candidato al Nobel de la Paz en 2015 por su labor de auxilio a los migrantes que cruzan el Mediterráneo, ha criticado que "muchos migrantes son secuestrados en campos de prófugos de la ONU".

En una conferencia en la Universitat Abat Oliba (UAO) CEU con motivo de la clausura del curso de la Pastoral Universitaria de esta universidad catalana, ha destacado: "Cuando escucho decir que se han de hacer campos de prófugos en África, me sorprendo porque estos campos ya existen y no tienen ninguna seguridad", ha informado la UAO en un comunicado este miércoles.

Tampoco está garantizada la seguridad en los que se establecen bajo el auspicio de las Naciones Unidas, ha resaltado, y ha dicho que "muchas personas han sido secuestradas mientras estaban en campos de prófugos de la ONU, ya que la seguridad se encomienda a los militares locales y éstos, en muchas ocasiones, son cómplices de las bandas de traficantes".

Zerai se ha referido a la situación que se vivía en los campos del Sinaí, un lugar donde estaba presente la tortura, la extorsión a los familiares y el tráfico de órganos.

"Si no conocemos las motivaciones que les llevan a huir, no comprenderemos por qué arriesgan la vida", ha evidenciado, y ha explicado que en su Eritrea natal, por ejemplo, no faltan los motivos para querer salir del país.