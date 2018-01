Munté asegura que no desea una nuevas elecciones en Catalunya: "No es un buen escenario"

Publicado 13/01/2018 11:54:05 CET

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera Neus Munté ha asegurado este sábado que no desea unas nuevas elecciones a la Generalitat de Catalunya: "No lo deseo para nada, no es un buen escenario", y ha dicho que la única opción que contempla el PDeCAT y JuntsxCat es investir como presidente a Carles Puigdemont.

En una entrevista de Rac 1 recogida por Europa Press, Munté ha defendido que Catalunya necesita volver a la tranquilidad "sobre todo cuando hay personas en el exilio y en prisión", y ha insistido en que el Govern siempre ha apostado por el diálogo y la negociación.

"Unas segundas elecciones serían una mala noticia porque implicaría cero capacidad de decisión y, por lo tanto, de bloqueo", ha expresado, y ha recordado que el resultado de las elecciones del 21 de diciembre mostró el apoyo de los catalanes a Puigdemont y a JuntsxCat.

En relación a la presidencia de la Mesa del Parlament, Munté ha dicho que la decisión se debe "madurar" por la mayoría parlamentaria, aunque ha apuntado que la presidirá algún miembro de la lista de ERC, y ha subrayado que el nuevo Parlament debe abordar la gestión del día a día de los catalanes.

Munté también ha afirmado que no prevé formar parte del futuro Govern: "Ni se me ha pasado por la cabeza", aunque sí ha indicado la voluntad del PDeCAT de cubrir la vacante que ha dejado el expresidente Artur Mas al frente del partido.