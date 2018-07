El Museo de las Colecciones Reales de Madrid gana el Premio FAD de Arquitectura 2017

Actualizado 29/06/2017 21:00:15 CET

La Rehabilitación del Parque de Joan Oliver en Badia del Vallès, premio Ciudad y Paisaje

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de las Colecciones Reales de Madrid, de los arquitectos Emilio Tuñón Álvarez y Luis Moreno Mansilla (Mansilla y Tuñón Arquitectos) ha ganado la noche de este jueves el Premio FAD de Arquitectura 2017, según se ha fallado en la ceremonia de la 59 edición de los premios, a los que se han presentado 463 obras entre todas las categorías.

La arquitecta Belén Moneo ha presidido el jurado de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, acompañada por los vocales Judit Bustos, Ricardo Devesa, Jorge Figueira, María Langarita y Joan Olona, según ha informado la organización en un comunicado.

Durante los meses previos, este jurado se ha desplazado por la geografía ibérica con el fin de visitar las obras susceptibles de ser premiadas; precisamente, una de las características únicas de los Premios FAD de Arquitectura es que el jurado visita todas las obras con posibilidades de ser premiadas.

Además del Premio FAD de Arquitectura, el jurado ha concedido el premio de Ciudad y Paisaje a la la Rehabilitación del Parque de Joan Oliver en Badia del Vallès (Barcelona), proyecto a cargo de Claudi Aguiló y Albert Domingo.

La obra Pontejos 9, en Madrid, ha ganado el Premio FAD de Interiorismo --de Victoria Acebo y Angel Alonso--, y las Columnas Conmemorativas de los 30 años de la reconstrucción del pabellón alemán en Barcelona, de Luis Martínez y Roger Sauquet, se ha llevado el premio de Intervenciones Efímeras.

El Premio FAD Internacional ha recaído en la obra Jardin Niel en Toulouse (Francia), mientras que el Premio FAD de Pensamiento y Crítica es ganador ex aequo por las publicaciones 'Teorías e Historia de la Ciudad Contemporánea' --de Carlos García Vázquez-- y 'After belonging: The objects, spaces, and territories of the ways we stay in transit' --de Lluís Alexandre Casanovas, Ignacio González, Carlos Mínguez, Alejandra Navarrete y Marina Otero--.