Netflix propone una selección de cine protagonizada por mujeres

Publicado 07/03/2018 18:19:03 CET

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Netflix ha propuesto, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, una selección de cine protagonizada por mujeres, "las primeras damas", de la plataforma.

Según ha informado en un comunicado, la empresa ha destacado su interés por reconocer el trabajo de las mujeres que "crean y definen a las heroínas" más destacadas de la plataforma.

Ha destacado su apuesta por las producciones protagonizadas por mujeres, así que en su selección se encuentran directoras, creadoras, productoras y mujeres inspiradoras.

En su repertorio se encuentran grandes contadoras de historias que "tienen la libertad de explorar nuevas versiones en las tramas, creando series y personajes que reflejan de forma natural cambios culturales".

En esta selección propone producciones como 'Glow', 'Organe is the new black', 'Unbreakable Kimmy Schmidt', 'Jessica Jones', 'Sense 8', 'Altered Carbon' y 'Mudbound'.