Òmnium pide movilizarse el sábado para exigir a Sánchez "ni prisión ni exilio ni extradición"

Publicado 13/07/2018 11:53:04 CET

La exigen no ser "cómplice de la vulneración de derechos" y rechaza negociar con Fiscalía

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha llamado este viernes a movilizarse en la manifestación por los presos de este sábado para enviar una mensaje al Gobierno central de Pedro Sánchez: "No aceptamos ni prisión, ni exilio, ni extradición".

En una entrevista de Europa Press, ha explicado que la decisión del justicia alemana de extraditar a Carles Puigdemont solo por malversación "confirma que no ha habido ni rebelión ni sedición y es una noticia que desmonta las teorías de Llarena y hace caer toda la instrucción basada en falsedades".

Òmnium, cuyo presidente Jordi Cuixart es uno de los presos soberanistas, considera que hay que salir a la calle para "reclamar al Gobierno español que no puede mirar hacia otro lado, y que, si no mueve ficha, será cómplice de la vulneración de derechos".

Mauri entiende que el reciente acercamiento de presos a cárceles catalanas no es ningún gesto político, y que lo que debería hacer el Estado es, a través de la Fiscalía General, retirar los cargos que se les imputan a los presos y otros líderes soberanistas.

"Un primer gesto sí sería que la fiscal general del Estado hiciera esto, que es retirar todos los cargos, como otro gesto del Gobierno central sería retirar la ley mordaza", concluye el dirigente de la entidad cultural, que también quiere que los líderes que están el extranjero puedan regresar sin miedo a represalias.

La manifestación se ha convocado a las 19 horas en Barcelona con el lema 'Ni prisión ni exilio, os queremos en casa', y Mauri propone que sirva para dejar claro que el acercamiento de presos no dejará conforme a la sociedad catalana.

"No habéis entendido nada. No entendéis el daño que habéis hecho a la sociedad catalana. Esta fractura tan profunda que hay con la sociedad catalana. Esto no se arregla con un acercamiento de los presos políticos. Si de verdad queréis un gesto, que la Fiscalía retire los cargos", zanja.

SIN PACTOS CON LA FISCALÍA

Mauri también se ha mostrado partidario de que ningún investigado por el proceso soberanista acepte un eventual acuerdo con la Fiscalía, ya que considera que son inocentes y, por lo tanto, no deben admitir ningún delito, aunque sea rebajado respecto a la imputación inicial.

"No aceptamos ningún acuerdo con Fiscalía. Ni Jordi Cuixart ni ninguno de los otros presos han cometido ningún delito y por lo tanto no hay acuerdo posible con Fiscalía. El único acuerdo que nos vale es que retire todos los cargos", concluye.

LOS COMUNS

También se ha mostrado convencido de que la manifestación del sábado será plural y transversal porque, según ha destacado, no se trata de una movilización independentista, sino en defensa de los derechos fundamentales de los catalanes.

De hecho ha loado, por ejemplo, el compromiso del partido de los comuns, que, pese a no ser una formación independentista, han demostrado un apoyo "impecable" a los derechos civiles, a las libertades fundamentales e incluso al derecho a decidir de Catalunya.

Òmnium exigirá la libertad de los presos en todos los foros que pueda, pero no tiene confianza en que se produzca antes del juicio: "De la justicia española que hace sentencias como las de 'La manada' no esperamos nada porque ha perdido toda la credibilidad".

Sobre la suspensión de cargo de diputados soberanistas del Parlament que dictado el Tribunal Supremo, Mauri no valora como tiene que actuar la Cámara, pero si pide a los partidos soberanistas una "respuesta unitaria y transversal", sin margen para las fisuras.