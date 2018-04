Oriol Junqueras alerta de que no formar un Govern es "un regalo al 155"

Actualizado 14/04/2018 14:22:14 CET

"No nos podemos dejar llevar por la frustración ni caer en actitudes maximalistas"

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reiterado la necesidad de formar un Govern de la Generalitat y ha alertado de que no hacerlo será convertir "la victoria del 21-D en un regalo al 155 y a los que impulsan una involución de los derechos y libertades sin precedentes".

Lo ha dicho en una carta desde la cárcel de Estremera que ha leído este sábado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, en el acto del partido 'República és democràcia' en conmemoración al aniversario de la proclamación de la II República y la fundación de ERC.

Junqueras ha sostenido que la formación de Govern es "un paso imprescindible para avanzar", ya que considera que sin Govern y sin recuperar las instituciones catalanas el independentismo es más débil.

"Cada paso que nos desconecta de la centralidad es un paso atrás y lo es impedir la formación de Govern", ha advertido, y ha reclamado seguir ampliando la base social del independentismo y ofrecer un proyecto inclusivo e integrador.

También ha señalado que "gesticular, jugar al corto plazo y el ruido vacío son actos estériles y contraproducentes", de manera que cree necesaria una estrategia a largo plazo.

"El camino a recorrer es largo y empinado. Seamos pacientes, seamos constantes y sobretodo hagamos pasos sólidos que nos permitan avanzar", ha reivindicado, y ha expresado su confianza en que, si la mayoría de ciudadanos lo quiere, Catalunya será independiente.

El dirigente republicano ha defendido que el independentismo debe seguir movilizándose de manera pacífica y ha pedido no caer en frustraciones: "No nos podemos dejar llevar por la frustración ni caer en actitudes maximalistas que no llevan a ningún sitio".

Asimismo, ha asegurado que "la alianza conservadora aplaude ante cada error" y, según él, quiere provocar al independentismo para que sea agresivo.

LLAMA A PERSEVERAR

El exvicepresidente de la Generalitat ha llamado a persistir para conseguir el objetivo de "libertad y una sociedad justa y libre", y de liberar a los dirigentes independentistas encarcelados.

"Persistamos, siempre. Hacedlo. Yo persistiré. Todos nosotros lo haremos. Los hombres y mujeres de ERC somos los que nunca desfallecemos, somos los que perseveramos, somos los que siempre estamos y los que siempre estaremos al lado de la democracia y la libertad", ha reivindicado.