Paluzie (ANC): "La independencia fue proclamada pero no se hizo efectiva y eso es una derrota"

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha afirmado este miércoles que "la independencia fue proclamada pero no se hizo efectiva y eso es una derrota", si bien considera que celebrar el 1-O fue, en sus palabras, una gran victoria pese a que según ella hubo represión con la actuación policial.

En una entrevista de France 24 recogida por Europa Press, Paluzie ha puntualizado: "Hubo una victoria y después una batalla perdida, o que no se luchó porque los dirigentes políticos decidieron no defender la república catalana".

Al preguntársele si los independentistas fueron ingenuos, ha admitido que hubo "una parte de ingenuidad porque no se usó la fuerza del 1-O, del 3-O, de la huelga general, de la gente en la calle, de la fuerza popular, dejando pasar el tiempo pensando que habría una mediación internacional" que no llegó.

"Hubo cierta ingenuidad y al mismo tiempo hubo miedo a que la violencia policial aumentara si intentábamos defender la república y controlar el territorio, y que pudiera haber muertos o una violencia policial que pusiera en riesgo a la población catalana", ha abundado.

Ha reflexionado que se deberán analizar "las debilidades de la mayoría independentista para no ir hasta el final" y proclamar la independencia, ya que según ella había previstos 30 decretos para desplegar la ley de transitoriedad hacia el nuevo Estado.

En cambio, los políticos independentistas decidieron no ir hasta el final y no poner en marcha la independencia: "No se sintieron suficientemente fuertes, hubo miedo psicológico. La campaña de miedo y presión del Estado hizo su efecto".

Ha recordado que de hecho hay nueve dirigentes políticos actualmente en prisión preventiva y siete en el extranjero como consecuencia del 1-O: "No es tan fácil hacer la independencia, que creíamos que podríamos hacer democráticamente por la vía del voto".

Pese a ello, ha certificado que van a continuar trabajando por la independencia de Catalunya: "Tenemos más razón que antes porque hemos visto cómo el Estado español vulnera los derechos fundamentales".

Así, ha asegurado que no abandonan el proyecto de república pero quieren reencontrar las condiciones favorables para llevarla a cabo, y que mientras haya una mayoría independentista en el Parlament se puede recuperar la declaración de independencia.