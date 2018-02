El Parlament abordará el viernes la convocatoria de un pleno inminente previo a la investidura

Publicado 21/02/2018 19:20:01 CET

Torrent convoca Mesa y Junta de Portavoces para abordar peticiones de pleno de Cs y los comuns

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado este viernes a partir de las 9.45 horas una reunión extraordinaria de la Mesa y de la Junta de Portavoces para abordar la convocatoria inminente de un pleno de la Cámara.

El primer punto del orden del día de la Junta de Portavoces, recogido por Europa Press, es precisamente la petición de Cs para que se convoque un pleno para abordar el bloqueo institucional que se vive en Catalunya.

Así, el pleno que se convocaría aun no sería el de investidura, ya que ERC y JxCat aún tienen que sellar un acuerdo y decidir a quién hacen presidente desde la Cámara.

El pleno que se abordará este viernes lo solicitó Cs la semana pasada y quería que se abordara en la Junta de Portavoces ordinaria del pasado martes, pero el tema no se llegó a incluir en el orden del día: Cs se enervó y pidió una Junta extraordinaria para analizar el asunto.

Y esta es la Junta que ha convocado Torrent el viernes, en la que la mayoría de grupos coincidirán en la necesidad de celebrar un pleno en los próximos días con el objetivo de aprobar varias iniciativas.

Por ejemplo, los comuns quieren que se vote una propuesta de resolución para reivindicar la "soberanía" del Parlament y el autogobierno catalán frente a la aplicación del artículo 155.

Y los independentistas trabajan en una propuesta de resolución que reivindique la "legitimidad" del Govern cesado y que rechace la aplicación del 155, que también podrían incluir en el orden del día de ese pleno inminente.

COMISIONES PARLAMENTARIAS

La Junta de Portavoces del viernes también abordará uno de los puntos más polémicos del arranque de la legislatura, que es la composición de las comisiones parlamentarias: de momento no hay acuerdo entre los grupos sobre cuántos miembros deberán tener ni quién las presidirá.

Por el momento y a petición del PSC, los grupos han acordado activar seis comisiones que no están vinculadas a la investidura, pero no se podrá hacer hasta que no haya acuerdo en la composición.

JxCat también ha pedido que se active una séptima comisión, la del Reglamento del Parlament, pero la oposición lo rechaza porque se trata de un órgano que no puede crearse hasta que no haya habido una investidura.

De hecho, el PSC presentó una solicitud de reconsideración contra la activación de la comisión del Reglamento y esta petición debe resolverse antes de que se reúna la Junta de Portavoces para abordar la composición de las comisiones.

Por eso Torrent ha convocado una reunión previa de la Mesa, que se prevé que dure poco porque el único punto del orden del día del encuentro es precisamente resolver la solicitud de reconsideración del PSC.