El Parlament aprueba la resolución de los comuns que pide la libertad de presos soberanistas

Actualizado 28/03/2018 16:36:50 CET

La Cámara critica la "actitud irresponsable" del Gobierno de Rajoy

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles una resolución de CatECP que alerta de la situación de "diputados del Parlament y representantes de la sociedad civil en prisión preventiva injustificada" y reclama su liberación.

El punto aprobado formaba parte de una propuesta de los 'comuns' sobre la "defensa de derechos civiles y políticos" y ha contado con 73 votos a favor (JxCat, ERC, CatECP), 20 en contra (PSC, PP) y 4 abstenciones de la CUP, y Cs no ha votado.

El Parlament también ha dado luz verde a otro punto de la propuesta que denuncia la "actitud irresponsable del Gobierno de Mariano Rajoy y de otras instituciones, al utilizar los tribunales para responder a debates políticos" para dirimir el diálogo y la negociación de las demandas políticas de una parte de la sociedad catalana.

La portavoz de CatECP, Elisenda Alamany, ha remarcado que hay "personas perseguidas por sus ideas políticas" y ha pedido la liberación de los líderes soberanistas.

Durante su intervención en el pleno, ha responsabilizado al ejecutivo de Mariano Rajoy de esta situación: "El Gobierno del PP es un peligro para la democracia, y debe ser una prioridad echarlos de las instituciones catalanas".

"Llevamos 152 días bajo las garras de la señora Saenz de Santamaría", ha lamentado Alamany en alusión a la vicepresidenta, y ha reivindicado formar un Govern efectivo para apartar a los populares de la gestión de la Generalitat.

El portavoz adjunto del PSC, Ferran Pedret, ha constatado que no se llegará a ninguna parte mientras la idea de diálogo consista "en la rendición incondicional del rival político".

Pedret ha dicho que las formas y las decisiones políticas durante el proceso soberanista han provocado una división en la sociedad catalana y ha asegurado que, en este contexto, "ganar es perder".

COMUNS, "NUEVO SOCIO"

Tras analizar la propuesta de CatECP, Fernando de Páramo (Cs) ha acusado a los 'comuns' de socorrer al bloque soberanista cuando más lo necesitan: "Hay una buena noticia para el 'procés' y es que tienen un nuevo socio: CatECP. Cuando la CUP no responda, cojan el teléfono y llamen a Domènech".

El diputado del PP Alejandro Fernández ha reprochado a los comuns que focalizen sus críticas en el Gobierno central cuando, a su juicio, el responsable del conflicto en Catalunya es el independentismo, que ha definido como un "nacionalismo reaccionario de raíz carlista".

Natàlia Sànchez (CUP) ha abogado por trabajar junto con los comuns en la lucha contra un Estado que ha tildado de autoritario: "En esta lucha no sobra nadie", pero no han apoyado la propuesta de resolución porque Alamany no ha aceptado ninguna de las enmiendas de los 'cupaires'.

JxCat ha votado a favor de la mayoría de puntos de la propuesta de resolución de los comuns, y su diputado Xavier Quinquillà ha alegado que los dos grupos tienen varios puntos en común: la democracia como mecanismo de resolución de los conflictos y el rechazo a la "judicialización de la política".

El diputado de ERC Ruben Wagensberg ha reiterado que se está encarcelando a personas por defender ideas políticas y que no sólo es responsabilidad del ejecutivo de Mariano Rajoy, sino que "el problema del Estado es este Estado".