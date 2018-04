El Parlament rechaza con el voto delegado de Puigdemont que Torrent dé explicaciones por el "bloqueo" de la cámara

Actualizado 05/04/2018 13:13:52 CET

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este jueves una propuesta de resolución de Cs que pedía la comparecencia del presidente de la Cámara, Roger Torrent, para dar explicaciones sobre el "bloqueo" de la institución y la falta de un candidato a la Presidencia de la Generalitat viable.

La propuesta ha sido rechazada con los votos en contra de JxCat --ya con el voto delegado del expresidente Carles Puigdemont--, ERC, PSC, CatECP y la CUP, frente a los votos a favor de Cs y PP.

La propuesta ha sido defendida por la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, que ha reclamado la comparecencia de Torrent por el bloqueo al proponer candidatos a la Presidencia de la Generalitat "no efectivos" y llevar 100 días sin Govern en Catalunya.

Arrimadas ha pedido a Torrent un "debate sincero y abierto sobre lo que ha pasado en Catalunya" y le ha preguntado si volverá a plantear al diputado Jordi Sànchez como candidato a la Presidencia, tras las cartas de Puigdemont y el propio Sànchez.

"Muchos catalanes se preguntan qué está haciendo esta gente, qué pasa en el Parlament, por qué llevamos 100 días bloqueados", ha argumentado, además de aseverar que los grupos independentistas no tienen ni unión interna ni ejercen de mayoría, en sus palabras.

"Ustedes no quieren que acabe el caos, ¿qué serían sin el caos?", ha sentenciado, además de constatar que no quieren que acabe la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque no tienen un plan ni saben como gestionar las listas de espera en la sanidad, los barracones en las escuelas ni la huida de empresas.

La diputada de JxCat Laura Borràs ha rechazado apoyar la comparecencia de Torrent porque cree que a quien hay que pedir explicaciones por el bloqueo es al Gobierno, que convocó las elecciones del 21-D y no respeta los resultados "con subterfugios", con la complicidad del poder judicial.

Ha asegurado que el objetivo de Torrent y los grupos independentistas es "cumplir el trabajo encomendado y ser fieles a la democracia y obedientes con la ciudadanía" al proponer a candidatos como Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull.

Desde las filas de ERC, Jenn Díaz ha lamentado que la proposición de Cs solo busca tensionar el hemiciclo y continuar con el relato de la división, y ha subrayado que si el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena "no se empeñara en hacer política" ya habría presidente en Catalunya.

"TIERRA QUEMADA"

Además, ha recriminado a Cs estar más preocupados por la carrera hacia la Moncloa que de la fragilidad del país: "La política que ustedes defienden es una política de tierra quemada, confrontación, de conflicto y alarma".

La diputada del PSC Eva Granados ha explicado que rechazan la propuesta porque está "fuera de tiempo" ya que el reloj de la investidura ya se ha puesto en marcha, y ha sugerido a Arrimadas que si quería desbloquear el Parlament debería haberse presentado como candidata, algo que también han apuntado desde las filas de CatECP y ERC.

"ESTAFA POLÍTICA"

Jéssica Albiach, de CatECP, ha lamentado que Cs ha decidido vivir del proceso soberanista en lugar de hacer política para los ciudadanos, acusándoles de marginar a sus votantes al no proponer ninguna solución: "Son la peor estafa política que se ha visto desde el máster de (Cristina) Cifuentes".

El diputado de la CUP Carles Riera ha acusado a Cs de ejercer su función parlamentaria como fiscalía y ha rechazado su propuesta por respeto a la institución, al presidente y a "la ética parlamentaria", culpando del bloqueo al 155.

Andrea Levy (PP) ha apoyado la medida porque Torrent ha demostrado no ser una figura institucional sino de agitación y propaganda, que solo se tiene cómodo "en el CDR mediático de TV3", según ella.