El Parlament votará la semana que viene crear la comisión de investigación sobre el 155

El pleno de la Cámara debatirá las cinco primeras mociones de esta legislatura

El pleno del Parlament que se celebrará la semana que viene votará la creación de la comisión de investigación sobre los efectos del artículo 155 de la Constitución, que propusieron JxCat y ERC.

Así lo han decidido la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara en la reunión que han celebrado este martes, según han explicado fuentes parlamentarias.

Esta comisión pretende analizar los efectos del 155, sus causas, "su adecuación a la legalidad, el carácter de las medidas aplicadas", y sus consecuencias, y previsiblemente se aprobará gracias a la mayoría independentista en la Cámara.

El pleno se celebrará entre el miércoles 4 y el jueves 5, y también votará la propuesta de creación de una comisión de seguimiento de las políticas para personas con discapacidad que presentó Cs.

Asimismo, en el orden del día del pleno también se incluyen las interpelaciones al Govern que los grupos pueden presentar hasta este viernes, y las mociones que han registrado.

La Mesa ha admitido a trámite las cinco mociones que se han presentado, que serán las primeras mociones que se voten en esta legislatura.

Cs ha presentado dos mociones: una sobre el modelo sanitario y otra sobre la conciliación en las familias con niños entre cero y tres años, mientras que los comuns han presentado una sobre políticas de vivienda.

También se votará una moción del PSC para crear una comisión parlamentaria sobre el diálogo y para que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reúna periódicamente con los partidos catalanes en el Palau de la Generalitat para consensuar su posición ante el Estado.

Además, el pleno votará una moción presentada por la CUP que pretende ratificar la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, que anteponía la soberanía catalana al cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC), que suspendió el texto aprobado.

Esta moción ya ha suscitado las críticas de los grupos no independentistas y Cs, PSC y el PP ya han anunciado que no descartan tomar medidas jurídicas si la Mesa no reconsidera su decisión de tramitar esta iniciativa.

SESIÓN DE CONTROL

El pleno también celebrará la sesión de control al Govern de la Generalitat, aunque cambiará de día porque el miércoles parte del Ejecutivo catalán estará en un viaje oficial.

De esta manera, en lugar de celebrarse el miércoles como es habitual, se hará el jueves a las 10.00 horas.