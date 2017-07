El Parlament votará la semana que viene si Puigdemont debe convocar elecciones anticipadas

Publicado 19/07/2017 19:18:45 CET

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament votará la próxima semana una moción de Cs que insta al presidente de la generalitat, Carles Puigdemont, a convocar elecciones anticipadas.

En la moción recogida por Europa Press se pide la convocatoria de elecciones atendiendo al "fracaso en la consecución de los objetivos independentistas" de Puigdemont.

En concreto, refieren al programa con el que JxSí se presentó a las elecciones catalanas del 27S de 2015 en el que se comprometían a declarar la independencia en 18 meses, que se cumplieron la semana pasada.

También pide elecciones porque en esta legislatura la orientación del Govern ha estado "dominada hacia un referéndum ilegal que no se podrá celebrar" y no hacia los auténticos problemas del día a día de los catalanes.

CRISIS DEL GOVERN

El texto esgrime como motivo del avance electoral la crisis de Govern que ha provocado el cese de cuatro consellers: "Una señal inequívoca de descomposición de un Govern carente de liderazgo".

"El parlament de Catalunya insta al presidente de la Generalitat a convocar de manera inmediata elecciones autonómicas al Parlament", exigen en su moción.

La potestad de convocar elecciones es exclusiva del presidente de la Generalitat, aunque en los últimos días sobre el Congreso y el Parlament ha sobrevolado la idea de que sea el Gobierno central quien asuma la competencia de convocar los comicios, ante la intención del Ejecutivo catalán de celebrar un referéndum el 1-O.

De hecho, el martes, el delegado del Govern en Catalunya, Enric Millo, se abrió a la posibilidad que desde Moncloa se forzaran los comicios en Catalunya: "Espero y deseo que no pase. Yo haré todo lo posible para que no pase, pero la ley lo permite y no podemos descartar nada que la ley permita hacer".