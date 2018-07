El PDeCAT registra JxCat como partido y los independientes de JxCat registran otro

Publicado 13/07/2018 14:45:43 CET

Los dos movimientos se producen a una semana del congreso del PDeCAT

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PDeCAT ha registrado la marca JxCat como nuevo partido político, según figura en el registro de partidos del Ministerio de Interior recogido por Europa Press.

Según publican los diarios 'Ara' y 'La Vanguardia', el PDeCAT inició los trámites hace unas semanas y este viernes se ha publicado oficialmente.

En la web del ministerio figura que el nuevo partido está domiciliado en la misma dirección de la sede del PDeCAT, en la calle Provença de Barcelona, y recoge que la presidenta es Laia Canet, consejera municipal de la formación en Barcelona.

JxCat fue la marca con la que el PDeCAT se presentó a las elecciones del 21 de diciembre de 2017, una lista con candidatos con carné del PDeCAT, pero con la particularidad de que también había un numeroso grupo de independientes.

Pese a ello, el PDeCAT no ha mantenido siempre los mismos puntos de vista con estos independientes, y precisamente éstos también han registrado otro partido político.

Según la misma web del Ministerio de Interior, los independientes han registrado Junts per la República (JuntsxRep) con el diputado en el Parlament Toni Morral como presidente; la diputada Aurora Madaula como secretaria y el también parlamentario Josep Riera como vocal.

Cuando el PDeCAT anunció su intención de presentarse a las elecciones municipales con la marca JxCat, precisamente Madaula y Riera expresaron su disgusto y consideraron que era una apropiación indebida de una marca electoral que, a su juicio, va mucho más allá del PDeCAT.

"PDeCAT, no en mi nombre. Soy diputada de JxCat y no me representa ni vuestra manera de hacer ni vuestro proyecto. JxCat nació como un proyecto transversal de país y no de partido. El nombre no hace la cosa. Y lo sabéis", protestó Madaula en Twitter.

El registro de JxCat como partido tiene fecha del miércoles 11 de julio, mientras que el de JuntsxRep es de un día antes, del martes 10.

CONGRESO EN JULIO

El PDeCAT celebrará el 20, 21 y 22 de julio un congreso en el que, precisamente, deberá abordar las relaciones con el grupo parlamentario y el futuro del partido en cuanto a sus siglas.

La decisión de presentarse a las próximas elecciones municipales como JxCat ya está tomada, pero el debate abierto es en si debe ser la marca definitiva del PDeCAT, unas siglas que solo tienen dos años de vida, cuando se produjo la refundación de Convergència.

MOVIMIENTO 1-O

En paralelo, un grupo de soberanistas cercanos al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat) registraron en mayo el partido 'Moviment 1 d'Octubre' (M1-O), entre los que figuraba el exdirector de la Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), Agustí Colomines.

Se da la circunstancia que tanto Moviment 1 d'Octubre como Junts per la República están domiciliados en la misma dirección de la calle Calders de Barcelona.