Pin ve "hipócrita" que Buch no destine más Mossos a Ciutat Vella cuando el PDeCAT critica incivismo

Publicado 18/09/2018 19:38:21 CET

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal del distrito barcelonés de Ciutat Vella, Gala Pin, ha asegurado que ve "hipócrita" que el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, asegure que no destinará más Mossos d'Esquadra al distrito para hacer frente a los 'narcopisos' y que, al mismo tiempo, el PDeCAT critique al Gobierno municipal por el aumento de la inseguridad en la zona.

"Nos parece muy hipócrita que el conseller Buch diga que no pondrá más Mossos y que no aprovechará el tiempo perdido cuando no hubo Govern por el 155. Es muy grave", ha afirmado Pin este martes en una comparecencia en la comisión de Economía y Hacienda de Barcelona para explicar la inversión de 4,8 millones en el marco del plan de choque para Ciutat Vella de este verano.

Asimismo, la concejal ha afeado al PDeCAT hacer un uso "partidista" del Ayuntamiento y de la Generalitat, ya que, según ella, hay agentes de los Mossos que se han manifestado junto a vecinos de Ciutat Vella para quejarse por la situación laboral que tienen en el distrito y para criticar la falta de efectivos en la zona.

"Solo se han fijado en un objetivo, que era el 'procés', y en hacer una república que no se ha convertido en realidad. No sólo no quieren recuperar el tiempo perdido, sino que les da igual la seguridad de los vecinos y vecinas de la ciudad", ha insistido Pin, que ha pedido no cuestionar la capacidad y compromiso de los funcionarios para abordar el conflicto en Ciutat Vella.

La concejal del PDeCAT Sònia Recasens ha afirmado que las medidas que ha impulsado el Gobierno municipal en Ciutat Vella este veranos han sido inactivas, lentas e ineficaces, mientras que la líder de Cs en Barcelona, Carina Mejías, ha dicho que la inversión ha tenido un impacto "nulo" en la mejora de la seguridad en el distrito.

Trini Cpadevila (ERC) ha señalado falta de intensidad e interés en la medidas, y ha insistido en la creciente inseguridad en las calles, los hogares y los comercios, y la concejal del PSC Montserrat Ballarín ha asegurado que los efectivos en la zona están "desbordados y desmoralizados" por la situación, mientras que Javier Mulleras (PP) ha pedido la dimisión de Pin, y Eulàlia Reguant (CUP) ha culpado al modelo de explotación turística por el aumento de los problemas de convivencia.