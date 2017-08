La plantilla de Eulen mantiene la huelga en El Prat al no alcanzar un acuerdo con la empresa

Publicado 04/08/2017 21:50:40 CET

El comité de huelga de Eulen ha decidido mantener todos los paros previstos en los controles de seguridad del Aeropuerto de Barcelona El Prat --los próximos, de cuatro horas en diferentes franjas el domingo y el lunes--, ya que no ha alcanzado ningún acuerdo con la dirección de la empresa.

Lo ha explicado el abogado del comité de huelga, Leopoldo García Quinteiro, en declaraciones a los medios en un receso de la reunión que han mantenido los trabajadores con la empresa y Aena con la mediación de la Generalitat desde las 13.30 horas de este viernes.

Ha recordado que la dirección de Eulen conoce las reivindicaciones de los trabajadores desde hace más de diez días, y ha criticado que no haya aportado ninguna propuesta concreta: "No puede venir con la pretensión de que vamos a avanzar, de muestra de buena voluntad; todos tenemos buena voluntad pero esto no da para desconvocar, ya no definitivamente la huelga, sino ni tan siquiera suspender parte del calendario de la huelga".

