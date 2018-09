Políticos presos y en el extranjero piden "llenar las calles" por la Diada

Publicado 09/09/2018 20:30:25 CET

Hablan de un "ejercicio de determinación pacífica y transversal"

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Políticos soberanistas encarcelados y en el extranjero se han unido este domingo para realizar un llamamiento a la ciudadanía catalana para "llenar las calles" por la Diada en nombre de la libertad, la justicia, la democracia y la república.

Lo han dicho en una carta conjunta difundida por 'El Periódico' y firmada por Dolors Bassa, Antoni Comín, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Anna Gabriel, Oriol Junqueras, Clara Ponsatí, Lluis Puig, Carles Puigdemont, Raül Romeva, Josep Rull, Marta Rovira, Jordi Sànchez, Meritxell Serret y Jordi Turull.

A juicio de todos ellos, "el escenario de represión prolongada y el recuerdo del 1 de octubre hacen absolutamente excepcional este Once de Septiembre".

Han considerado que la Diagonal es una avenida ancha donde cabe todo el mundo: "Porque los derechos que reivindicamos nos pertenecen a todos y porque la diferencia es la condición indispensable que tenemos como sociedad para avanzar democráticamente".

Y han llamado a sindicatos, patronatos, colegios profesionales, entidades del tercer sector y al conjunto de la sociedad catalana para que se implique en la defensa de los derechos y las libertades universales.

"Tenemos la convicción de que, lejos de la voluntad de quienes nos querrían desistidos, el próximo martes viviremos de nuevo una jornada de reivindicación, dignidad y autoestima colectiva, unidos en la pluralidad, como siempre hemos hecho en las grandes movilizaciones de país", han confiado.

Han emplazado a los ciudadanos "a llenar una vez más las calles de Barcelona en un ejercicio de determinación pacífica y transversal", y han reivindicado los valores de la libertad, la justicia, democracia y la república catalana.

"Pese a la represión, el exilio y la prisión, somos conscientes de que es el momento de reforzar los grandes consensos de país y, como hemos hecho siempre, fortalecer el sentimiento de pertenencia compartida, sin caer en ninguna provocación estéril de quienes nos quieren confrontados y fracturados", añaden.

REIVINDICAN LA LIBERTAD

Han reivindicado la libertad, convencidos de que su retroceso se hace patente en el Estado: "Miles de personas son víctimas de la ley mordaza y muchas otras vemos nuestros derechos y libertades recortados gravemente debido a la acción politizada y no ajustada al derecho de algunos responsables de los cuerpos policiales, de la fiscalía y de los mismos tribunales".

También han reivindicado la justicia: "Porque no hay delito y lucharemos por nuestra libertad y el regreso a casa de todas las personas exiliadas y presas".

MIRADA DE EUROPA

"Mientras Europa lo dictamina de manera meridianamente clara, algunos miembros de la justicia española se obsesionan en una cruzada descontrolada incapaz de sostenerse ante los sistemas judiciales de países como Alemania, Escocia, Suiza o Bélgica. La absolución es la única respuesta que esperamos", ha asegurado.

También han reivindicado la república catalana, "como legítima y democrática concreción de tantas voluntades expresadas en la calle y en las urnas a favor de los derechos y las libertades".

"Pese a los muros o los kilómetros de distancia, os hablamos desde la serenidad y la determinación", han destacado y han reafirmado su compromiso con convencer y no con vencer, con construir y no con fracturar, conversar y no imponer.