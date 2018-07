Enric Millo apoya a Soraya Sáenz de Santamaría: "Es la que más conoce Catalunya"

Publicado 22/06/2018 14:11:09 CET

Critica la ausencia de Torra al tomar posesión Cunillera pero celebra que vaya a los Juegos

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo ha anunciado este viernes su apoyo a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría para liderar el PP: "Es la persona que más conoce Catalunya".

En declaraciones tras asistir a la toma de posesión de Teresa Cunillera como delegada, Millo ha dicho que se va a implicar "plenamente" para lograr la victoria de Santamaría.

De la exvicepresidenta ha destacado su "experiencia de Gobierno" y que es quien mejor puede empujar al PP hacia unos grandes resultados electorales y recuperar el Ejecutivo central.

Millo también ha valorado su propia experiencia como delegado del Gobierno: ha explicado que se va consciente de haber cumplido "el deber de defender la democracia, la convivencia y todo lo mejor para el conjunto de catalanes y del resto de españoles".

"Me voy con la tranquilidad de haber hecho el trabajo y haber dejado huella", y ha felicitado a su sucesora, deseándole suerte y aciertos en su nueva etapa.

CRÍTICAS A QUIM TORRA

Ha criticado que el presidente Quim Torra no haya asistido a la toma de posesión de Cunillera: "Me parece una falta de respeto. Veo que Torra ha optado por mantener la ruptura de relaciones".

Pero desea que esa ruptura "se pueda restablecer, porque las instituciones han de poder colaborar", y ha considerado una buena noticia que Torra vaya a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, donde estará el Rey.

SENTENCIA DE 'LA MANADA'

Preguntado por la sentencia sobre 'La Manada', ha respondido que siempre hay que respetar al poder judicial aunque no quita que "personalmente se pueda discrepar".

"No me gusta la sentencia, no es la mejor decisión y discrepo personalmente de algo que merece, como ya se ha visto, el rechazo de una parte muy importante de la ciudadanía", ha valorado.