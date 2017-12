Prisión sin fianza para el detenido por asesinar a su mujer en Sant Adrià de Besòs

Publicado 28/12/2017 19:41:03 CET

BARCELONA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badalona (Barcelona) ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por presuntamente asesinar a su mujer en Sant Adrià de Besòs.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la titular del juzgado ha recibido este jueves al detenido, que se ha negado a declarar, por lo que se ha acordado la medida cautelar de prisión.

La causa en el juzgado contra este hombre, que fue detenido horas después del crimen, está abierta por delito de asesinato, según ha indicado el TSJC.

El asesinato se produjo el día de Navidad y poco después el cadáver se halló abandonado en las vías del tren de Sant Adrià de Besòs --el aviso se había recibido a las 21 horas--.

La madrugada del martes, los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Badalona detuvieron a su marido, de 34 años y nacionalidad española, como presunto autor de un delito de homicidio.

La mujer había denunciado dos veces en las últimas seis semanas a su marido, aunque no quiso continuar con ninguna de las denuncias y la Fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar, por lo que no se había acordado nada contra él.