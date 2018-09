El PSC espera no revivir la "mancha negra" de los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017

Publicado 06/09/2018 14:50:58 CET

Pedret pide que "la ciudadanía catalana y del conjunto de España" vote un nuevo acuerdo

La portavoz de PSC-Units en el Parlament, Eva Granados, ha calificado de "mancha negra" los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, que aprobaron la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, y espera no revivir una situación similar esta legislatura.

"Esperamos que no se tengan que repetir los errores", ha dicho al inaugurar un coloquio de la Fundació Rafael Campalans sobre esos plenos y en el que han participado el exportavoz de SíQueEsPot, Joan Coscubiela; el diputado socialista Ferran Pedret, y las profesoras Astrid Barrio y Argèlia Queralt.

Granados, que era la portavoz del PSC cuando se celebraron esos plenos, ha criticado que se diga que la oposición hizo filibusterismo para impedir la aprobación de aquellas leyes, y ha asegurado que JxSí y la CUP ignoraron al resto de grupos y "torturaron un artículo del reglamento para incorporar en el orden del día dos debates de leyes que no se podían hacer" y que eran inconstitucionales.

"Continúa pasando y tenemos a un presidente que sólo ve a la mitad del pueblo", ha reprochado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha lamentado que no exista la sensación de que aquellos días se sentaron las bases de lo ocurrido después, en referencia al 1-O, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y a la causa judicial contra líderes soberanistas.

Ferran Pedret ha dicho que el mecanismo utilizado para aprobar las leyes no era el correcto y que "se pretendía conformar un ordenamiento jurídico de excepción por el que estos dos textos se ponían encima del resto", situándose por encima del Estatut.

El diputado socialista detecta que el independentismo intenta minimizar esos plenos, lo que para él revela "que son muy conscientes de cómo de gordo fue eso", y ha deplorado que cuando líderes como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, apelan al diálogo se les tache de traidores.

"Reclamo entonces el derecho de encabezarlas todas, las listas de traidores", por el compromiso del PSC con la racionalidad y la cohesión social, ha defendido.

Además, ha considerado reduccionista que una votación sobre la independencia pueda solucionar el conflicto político actual, por lo que h apropuesto que "la ciudadanía de Catalunya y la del conjunto de España se posicione sobre un acuerdo político" nuevo.

INDEPENDENTISMO Y POPULISMO

La profesora de Ciencia Política en la Universidad de Valencia (UV) Astrid Barrio ha situado la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut como un punto de inflexión por el lema de la marcha, 'Somos una nación, nosotros decidimos', que cree que se interpretó como que Catalunya podía decidir lo que quisiera sin tener en cuenta el marco legal.

Así, ha comparado el independentismo con movimientos populistas y ha asegurado que comparten multitud de rasgos, como la apelación al pueblo, la construcción de un enemigo a combatir --el Estado-- y la apuesta por la democracia directa en detrimento de la representación e, incluso, de la legalidad.

"En los últimos tiempos el Govern pretende gobernar sin ningún otro límite que la idea literal del pueblo sin ninguna otra limitación", ha advertido ante unos 300 oyentes.

La profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Argèlia Queralt ha añadido que "Catalunya no tiene derecho a la autodeterminación y no se lo reconoce ninguna norma internacional", pero que esto no puede impedir un referéndum sobre el tema, aunque ha puntualizado que sería no vinculante y que cree que no es el momento para celebrarlo.

"Me parece que hoy en día es inviable porque hemos llegado a un momento de polarización tal que plantear un referéndum supondría formalizar la fractura que sufrimos", ha afirmado

Sin embargo, ha pedido tener en cuenta que "hay dos millones de personas que han apostado por el independentismo unilateral, y eso es muy grave", porque plantea si es posible que estos ciudadanos abandonen su posicionamiento.