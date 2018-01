El PSC rechaza "un presidente por Skype" y pide a Puigdemont dar un paso al lado como Mas

Publicado 10/01/2018 13:25:47 CET

Illa reclama que la nueva Mesa no sea "sectaria" y que se respete la ley

BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha defendido que "Catalunya no merece un presidente que se invista telemáticamente o por Skype" y ha animado a Carles Puigdemont (JuntsxCat) a dar un paso al lado como el que dio el martes el expresidente Artur Mas al dejar el liderazgo del PDeCAT.

En una atención a los medios este miércoles en la sede del partido, Illa ha destacado que tratar de investir telemáticamente a Puigdemont como sopesan los independentistas sería "continuar por la vía de la unilateralidad y despegados de la realidad, algo que Catalunya no merece".

El PSC considera que Puigdemont, como cualquier otro presidente, "tiene que dar la cara, presentar su proyecto ante el pleno y someterse al control" de los grupos, en vez de comparecer tras un plasma o a través de un delegado.

"Basta de engaños", ha sentenciado Illa, que ha argüido que el reglamento del Parlament no contempla en ningún caso una investidura telemática y ha explicado que el PSC se opondrá por todos los medios.

En primer lugar, se opondrá votando en contra, y, en segundo lugar, "mediante todos los medios que sea posible hacerlo, porque Catalunya no merece un presidente telemático o por Skype, que no resida en el país".

Illa ha señalado que la dimisión de Mas es un "mensaje claro para todos, también para Puigdemont", que se traduce en que deben retirarse de la primera fila política aquellos implicados en procesos judiciales.

"Lo mejor que puede hacer es dar un paso al lado. Lo que tiene que hacer, es lo que hizo Artur mas, que es dar un paso al lado", ha insistido en alusión a Puigdemont.

También ha defendido que los independentistas tienen mayoría parlamentaria pero no social, lo que les habilita para tener mayor representación en la Mesa pero no "para saltarse las leyes ni seguir una vía unilateral: esa vía no tiene futuro como ya se ha visto".

NEGOCIACIONES DE LA MESA

Los socialistas catalanes reivindican que les pertenece un puesto en la Mesa del Parlament que se configurará el 17 de enero, y en este sentido se están desarrollando las negociaciones con el resto de grupos.

Illa exige que la próxima Mesa no sea "sectaria" como la anterior y que garantice la pluralidad del hemiciclo y el buen funcionamiento del Parlament.

ARTUR MAS

El PSC respeta la decisión de Artur Mas de dimitir como presidente del PDeCAT, si bien señala que deja tras de él un "balance desastroso".

"Deja un país dividido y enfrentado, un partido hundido que debe esconder su nombre y ha de hacer frente judicialmente a decisiones equivocadas que tomó", ha añadido.

Preguntado por la petición del vicepresidente cesado Oriol Junqueras de traslado de prisión, Illa ha dicho que "tiene derecho a hacerlo y corresponde al juez valorar si es posible o no".