PSC-Units reprocha a Torra que vaya "a un teatro a hacer un monólogo" y no al Parlament

Publicado 04/09/2018 13:53:25 CET

No irán a algunos actos de la Diada por excluir "deliberadamente" a la mayoría de catalanes

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Eva Granados, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, vaya a "a un teatro a hacer un monólogo" --en referencia a su conferencia de este martes en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC)-- en vez de ir al Parlament a someterse a una sesión de control.

"Han pasado 100 días del Govern Torra y, en vez de tener un Debate de Política General en el Parlament, que es lo que tocaría, el presidente Torra va a un teatro", le ha afeado en rueda de prensa desde el Parlament.

La socialista ha recordado que el periodo vacacional de la Cámara terminó el 16 de agosto, pero que no hay ninguna sesión convocada hasta el Debate de Política General del 2 de octubre, por lo que ha opinado que "septiembre es un buen momento para hacer un debate".

DIADA

También reprochado al Govern y al Parlament que en los actos institucionales de la Diada del 11 de Septiembre se "excluye deliberadamente" a la mayoría de catalanes al organizar una marcha por la libertad de los políticos soberanistas.

Ha dicho que el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, anunciaron los actos el lunes sin consensuarlos con la Mesa de la Cámara, y ha cargado contra el "inconcebible sectarismo" de la marcha prevista para el lunes 10 por la noche desde el Parque de la Ciutadella hasta la plaza Sant Jaume de Barcelona.

"Salir del Parlament por los exiliados, que para nosotros son huidos de la justicia, y para los presos políticos, de los que aún no ha habido juicio y por tanto no son presos políticos", no es, para el PSC, compatible con el formato que deberían tener los actos oficiales de la Diada, y no acudirán.

Sin embargo, sí participarán en las ofrendas florales y en la entrega de la Medalla de Oro del Parlament a la Associació de Mestres Rosa Sensat: "No abandonamos ninguna de las instituciones porque entendemos que tienen que ser de todos".

"El Govern tiene la obligación de hacer actos en los que todo el mundo nos sintamos incluidos, y, de manera deliberada, la Diada de 2018 se ha diseñado de una manera que nos excluye", ha lamentado.