Puigdemont critica al Supremo por Junqueras: "Ya no son presos políticos, son rehenes"

Actualizado 05/01/2018 15:36:09 CET

BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha criticado la decisión del Tribunal Supremo de mantener la cárcel preventiva al líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha lamentado que sigan habiendo cuatro líderes soberanistas en prisión: "Ya no son presos políticos, son rehenes".

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press tras conocerse la decisión del Alto Tribunal, Puigdemont asegura que el independentismo siempre ha apostado por la "vía pacífica" y que la única respuesta que ha encontrado es la cárcel para sus dirigentes.

"Las urnas han hablado tres veces inequívocamente. Pese a esto, Junqueras está retenido en Estremera. Y los Jordis. Y Quim", lamenta el también líder de JuntsxCat, en Bélgica desde finales de octubre.

Puigdemont señala que "hay un conflicto a resolver entre Catalunya y España" y lamenta que solo la parte catalana ha apostado por el diálogo para tratar de resolverlo.

Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges pic.twitter.com/zpv3tb73yX