Puigdemont dará en octubre una conferencia sobre la ira en política en Ámsterdam

Publicado 03/09/2018 11:09:34 CET

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ofrecerá el martes 2 de octubre una conferencia en Ámsterdam sobre la ira en política, lo que lo llevará a abandonar Bélgica por segunda vez desde su retorno al país después de estar retenido por la justicia alemana.

La conferencia, titulada 'Sign of the Times: Mad as Hell', tendrá lugar en el espacio Teatro Internacional de la capital neerlandesa y se centrará en la presencia del enfado en la sociedad actual y su impacto en cuestiones como el Brexit y la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, según informa el centro de estudios políticos De Baile, que organiza el evento.

De Balie destaca que Puigdemont "provoca mucha oposición en el endurecido debate político europeo, pero también sabe cómo jugar el enfado popular en su lucha por una Catalunya independiente".

La intervención de Puigdemont coincidirá con el primer aniversario del referéndum del 1 de octubre y le permitirá dar su visión sobre el papel de la ira en la política catalana y española, y también sobre su papel en Europa.

"¿Tenemos que encontrar una manera de superar el enfado político? ¿O es el enfado una emoción indispensable en la lucha por la igualdad de derechos?", se pregunta la institución.

La conferencia forma parte de la serie 'Sign of the Times' que ha llevado a Ámsterdam cuestiones como la indentidad política y sexual de la mano de ponentes como Femke Halsema, Thierry Baudet, Maaike Meijer, Janice Deul, Kamel Daoud y Shrin Musa.