Queens of Stone Age llegan a la sala Razzmatazz este miércoles con su 'Villains Tour'

Publicado 11/07/2018 4:20:21 CET

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda rock estadounidense Queens of Stone Age llegará este miércoles a la Sala Razzmatazz de Barcelona dentro de su 'Villains World Tour'.

Esta gira, que empezó en junio de 2017 y terminará este julio, es la puesta de largo del nuevo álbum de estudio de la banda, 'Villains', que salió a la luz en agosto del pasado año.

De hecho, la gira fue anunciada al día siguiente del lanzamiento del disco, y antes de Barcelona pasará por el Mad Cool Festival de Madrid.

El grupo, originario del californiano Palm Desert, fue creado en 1997 por parte de Josh Homme, dos años después de la desintegración de Kyuss, su banda anterior.

Contando con la participación de sus excompañeros Nick Oliveri y Alfredo Hernández, esta banda ha sido catalogada dentro del 'stoner rock', aunque el grupo rechaza este término.

Nominada a cuatro premios Grammy por sus canciones 'No One Knows', 'Go With the Flow', 'Little Sister' y 'Sick, Sick, Sick', cuenta con álbumes como 'Rated R' y 'Villains' a sus espaldas.