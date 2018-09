Quim Torra ante corresponsales: "Yo no tengo la posibilidad de abrir las cárceles"

Publicado 11/09/2018 14:07:24 CET

Afirma que el proceso judicial está lleno de "irregularidades"

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este martes que no puede liberar por su cuenta a los nueve presos soberanistas actualmente en cárceles catalanas: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Quim Forn.

"Yo no tengo la posibilidad de abrir las cárceles", ha afirmado este martes en un encuentro con corresponsales extranjeros que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat con motivo de la Diada, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras.

En su conferencia de principios de mes para abrir el curso político catalán, había asegurado que no aceptaría sentencias condenatorias contra los líderes del independentismo procesados, pero no aclaró si estaba en disposición de abrir las prisiones donde se encuentran --que gestiona la Generalitat--.

"Yo lo que he dicho es que no voy a aceptar esta sentencia --si es condenatoria--, porque apelo a las conciencias de los ciudadanos libres de este país a que no las acepten tampoco", ha añadido Torra.

Además, ha asegurado que el proceso judicial a los encausados del proceso soberanista ha estado repleto de irregularidades.

Torra ha criticado que los líderes serán juzgados por la organización del 1-O, algo que ha calificado de injusto, y ha recordado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "está fuera y en libertad".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)