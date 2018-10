Quim Torra lamenta los incidentes del lunes: "El camino de la independencia no es este"

Publicado 02/10/2018 16:55:50 CET

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentado en el Parlament los incidentes que se produjeron el lunes en la conmemoración del primer aniversario del 1-O, porque "el camino de la independencia no es este".

Lo ha dicho este martes en la intervención inicial del Debate de Política General, donde ha defendido que fueron unos "hechos aislados que no son nada representativos" del movimiento soberanista, y ha pedido que todas la movilizaciones sean radicalmente no violentas.

"El primero de octubre lo hicimos a cara descubierta porque no tenemos nada que esconder. Tenemos que exigirnos que la movilización sea siempre no violenta. Radicalmente no violenta", y ha prometido que el Govern hará autocrítica sobre qué podría haber hecho mejor.

