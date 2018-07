Quim Torra no ha decidido si irá a la inauguración de los Juegos Mediterráneos

Publicado 19/06/2018 13:46:52 CET

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aún no tiene decidido si irá a la inauguración el viernes de los Juegos Mediterráneos que se harán en Tarragona, a la que acudirá el Rey: "La agenda del presidente no está cerrada. Aún no está decidida la asistencia", ha explicado la portavoz del Govern, Elsa Artadi.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha argumentado este martes que el Govern sigue disgustado con el monarca porque considera que, en su discurso del 3 de octubre de 2017, tomó partido "a favor de la violencia contra los ciudadanos" en las cargas policiales el 1-O.

"La monarquía ha decidido ser parte en un conflicto", según Artadi, que ha asegurado que el sentimiento de la Generalitat hacia la Corona y específicamente hacia Felipe VI es ampliamente compartida por la sociedad catalana.

