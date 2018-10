Quim Torra ve indecente la decisión del TS y dice que afecta al derecho de defensa de los presos

Publicado 03/10/2018 13:19:29 CET

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado este miércoles la decisión del Tribunal Supremo de rechazar de nuevo poner en libertad a los nueve presos soberanistas: "Es un dato tristísimo. Es una indecencia. Cada día que pasa es una indecencia".

En su réplica a la oposición en el Debate de Política General del Parlament, ha argumentado que su permanencia en la cárcel afectará a su derecho de defensa porque no les permitirá preparar el juicio como es debido.

"¿Cómo podrán preparar este juicio desde la cárcel?", ha continuado Torra, que ha argumentado que, para comparecer ante el juez, los presos tendrán que ser objeto de continuos trasladados que les perjudicarán a la hora de afrontar el juicio.

Torra ha concluido que su permanencia en la cárcel evidencia que no tendrán un juicio justo, y ha avisado de que lo criticarán desde ahora mismo: "Iremos al juicio a acusar a este Estado de todo".

También ha criticado que haya partidos como Cs que no critiquen esta prisión preventiva: "Señor Carrizosa, cuando salgan (los presos) yo no tendré ningún problema para volverles a mirar a los ojos, pero no sé si parte de esta Cámara sí tendrá este problema".