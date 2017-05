Romeva dice que pidió reunirse con Dastis pero que el ministro de momento "no tiene voluntad" de hacerlo

Actualizado 04/05/2017 19:52:00 CET

Afirma que la Generalitat quiere escuchar al 100% de catalanes y el Gobierno "callar" al 80%

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, Raül Romeva, ha subrayado este jueves que solicitó una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, pero que éste de momento no tiene voluntad de materializar ese encuentro.

Así lo ha subrayado en su comparecencia en la comisión de Acción Exterior y Cooperación, Relaciones Institucionales y Transparencia en respuesta a preguntas de la diputada de Ciudadanos Susana Beltrán.

El conseller ha afirmado que ha pedido reunirse con el ministro y que éste no le ha contestado: "De momento no ha habido voluntad de reunirse" por parte del Ministerio.

Durante su comparecencia, Romeva ha destacado además que "la política exterior del Estado español se puede calificar de muchas cosas" pero no "de cooperadora y leal con la mayoría del país".

Asimismo, ha indicado que la voluntad del Govern cuando viaja al extranjero es explicar lo que pasa en Cataluña y ha reprochado que mientras la Generalitat tiene la voluntad de escuchar al 100% de catalanes celebrando un referéndum, la del Gobierno central "es callar al 80%", impidiendo que se haga.

Romeva se refería al 80% de catalanes que quieren celebrar un referéndum, según algunas encuestas. Ante ello, la diputada de Ciudadanos le ha reprochado que cuando viajan a otros países no están representando a todos los catalanes, sino sólo a los que secundan "el plan secesionista" que afirma que explican en reuniones y entrevistas en el extranjero.

"Cuando se les entrevista en otros países defienden a los que defienden celebrar un nuevo 9N. El 80% es un mito", ha asegurado Beltrán, que también ha criticado que a través del CEO el Govern vaya a preguntar a los catalanes si hay que cumplir las leyes.

Romeva ha lamentado que la diputada de Cs "se atribuya" la representatividad de todos los catalanes, y ha defendido la cifra del 80% que considera que permite al Govern representar a la voluntad de una mayoría, dentro y fuera de Cataluña.

Beltrán le ha lanzado una batería de preguntas sobre viajes al extranjero, costes, reuniones con representantes de gobiernos y parlamentos, sobre delegaciones en el extranjero, cooperación con el Ministerio de Exteriores y sobre el Independent Diplomat y el Diplocat, y le ha reprochado que es opaco en sus respuestas.

Romeva le ha insistido en que sí que le ha respondido: "Otra cosa es que no le gusten las respuestas, porque usted forma parte de la oposición. Es normal y legítimo, pero no diga que no le contesto. Usted tiene un problema con el momento que vive el país".