Rull rechaza la desobediencia: "No tiene sentido que repitamos la misma estrategia"

Publicado 03/09/2018 11:17:33 CET

Advierte de que todo lo que no sea absolver a los procesados "será una injusticia"

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exconseller y diputado de JxCat Josep Rull ha descartado este lunes utilizar la desobediencia para conseguir el objetivo de los independentistas: "No tiene sentido que repitamos la misma estrategia".

En una entrevista del diario Ara recogida por Europa Press, preguntado por si el Govern debe volver a practicar la desobediencia, ha replicado que el Ejecutivo de la pasada legislatura está acusado de desobedecer, cuando lo que hizo fue "obedecer al Parlament".

"No nos sentimos desobedientes. Dicho esto, es evidente que aquella estrategia topó con unas limitaciones de fuerza que no estábamos en condiciones de superar. Por tanto, no tiene sentido que repitamos la misma estrategia", ha dicho y ha propuesto buscar el objetivo por otros caminos.

Encarcelado en la prisión de Lledoners (Barcelona) por la causa del proceso independentista, Rull espera a que se cierre la instrucción y se celebre el juicio: "Todo lo que no sea la absolución será una injusticia".

De cara a los próximos meses y pensando en el fallo del Tribunal Supremo, Rull pide que no aumente "la tensión, pese a que se dispare la indignación".

Ha vaticinado que los juicios mostrarán que los investigados están sometidos a "un castigo que se intenta encajar torpemente en unas leyes y unos procedimientos que no lo admiten".

"La indignación tiene que dar más fuerza y más compromiso. No la disolvamos a través de la rabia o la confrontación. Canalicémosla constructivamente, inteligentemente. Se tiene que traducir en iniciativa política operativa, efectiva", ha concretado.

No ha concretado cuál es la estrategia por la que apuesta para el futuro, pero sí ha descartado las discusiones entre JxCat y ERC sobre poner plazos al objetivo: "Las discusiones sobre los calendarios no nos han ayudado y no tendríamos que volver a caer en ello".

LA CRIDA Y EL PDECAT

El exconseller ha explicado que junto con sus compañeros de formación Jordi Turull y Joaquim Forn, ya se ha apuntado al proyecto político impulsado por el expresidente Carles Puigdemont, la Crida Nacional per la República.

Sin embargo, considera que su partido, el PDeCAT, no tiene que tener "ninguna" relación orgánica con el proyecto de Puigdemont, porque los asociados de la formación se apuntan a la Crida de forma individual.

"Que nadie se equivoque. La Crida no es la segunda refundación de CDC. En coherencia, no se plantea la disolución del PDeCAT", ha advertido.