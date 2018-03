Sergi Sabrià (ERC) reclama "celeridad" a JxCat y la CUP para un acuerdo y rechaza elecciones

Actualizado 12/03/2018 15:28:10 CET



No cuestiona que Sànchez apele al TS para ser investido pero avisa: "El país tiene prisa"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha reclamado este lunes a JxCat y la CUP "celeridad" para cerrar un pacto a tres que desencalle la legislatura, y ha rechazado absolutamente repetir elecciones ante una eventual falta de acuerdo.

En rueda de prensa tras la reunión del partido, ha apremiado a las otras dos formaciones independentistas a "resolver los inconvenientes tan rápido como sea posible" para formar ya un Govern que empiece a desarrollar políticas.

ERC no entra en si Jordi Sànchez (JxCat) sigue siendo el candidato adecuado o si JxCat debería proponer otros nombres, y sólo pide que se resuelva pronto: "Lo que pedimos es celeridad, ya sea con la propuesta de nombre actual o con otro. No ponemos en duda el nombre que hay encima de la mesa".

El inconveniente que hasta hora presenta la CUP es que rechaza el pacto de legislatura que le ofrecen ERC y JxCat, mientras que el que presenta JxCat es que los dos candidatos a la Presidencia que ha planteado tienen problemas judiciales que dificultan la investidura.

ERC no entra en el detalle sobre cómo deben resolver uno y otro grupo los respectivos inconvenientes que presentan, pero sí advierte de que deben resolverse: "El país no puede esperar más. Necesitamos un Govern de forma urgente. No será por ERC que no lo haya".

Sabrià también ha reivindicado a ERC como mediador: "Tiramos de un lado y de otro para conseguir un Govern efectivo y de manera inmediata", y ha asegurado que las conversaciones siguen abiertas.

JORDI SÀNCHEZ

Preguntado por que la defensa de Jordi Sànchez apele de nuevo finalmente al Tribunal Supremo en vez de al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) de Estrasburgo como habían previsto, Sabrià ha dicho que respetan las decisiones jurídicas, pero que la premisa siempre es la misma: "Celeridad en los pasos que se vayan dando".

"No somos nadie para decidir la estratégica jurídica de los otros. Lo que sí pensamos es que el país tiene prisa y no se puede esperar", y ha recordado que ya han pasado dos meses y medio desde las elecciones.

ELECCIONES EN NINGÚN CASO

Después de unos días en que Carles Puigdemont y la exconsellera Clara Ponsatí no ha descartado nuevas elecciones para desencallar la situación, ERC las rechaza por completo: "Sería una irresponsabilidad. Tenemos que llegar a un acuerdo sea como sea".

Sabrià ha explicado que formar un nuevo Govern tiene unos incentivos a los que no se puede renunciar, como proteger a los profesores, materializar la Renta Garantizada de Ciudadanía y defender los derechos civiles, y ha concluido que sin Ejecutivo no se podrán hacer "políticas republicanas ni república".

MANIFESTACIÓN DE LA ANC

La ANC organizó una manifestación este domingo en la que se mostró muy crítica con los tres grupos por no haber suscrito aún un acuerdo ni haber implementado la República, pero Sabrià ha evitado polemizar y ha dicho que ERC coincide en el diagnóstico de formar Govern ya.

"Queremos un Govern cuanto antes mejor. Siempre nos gusta fijarnos con las coincidencias", ha zanjado Sabrià sobre la ANC, en cuya marcha participaron 45.000 personas según la Guardia Urbana de Barcelona.