El Síndic de Greuges recomienda recurrir la exigencia de autorización judicial a Puigdemont

Publicado 30/01/2018 13:45:03 CET

Cree que hay motivos para que intervenga el TEDH

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges ha recomendado al Parlament de Catalunya que interponga un recurso contra la exigencia del Tribunal Constitucional (TC) al candidato de solicitar autorización previa para poder concurrir a la investidura, además de las alegaciones que puede interponer sobre la admisión a trámite de la demanda del Gobierno central.

En un comunicado este martes, ha considerado "grave la situación de posible alteración" del marco jurídico vigente y contravención del estado de derecho ante la resolución del TC del 27 de enero.

En esa resolución, el Alto Tribunal acuerda la suspensión cautelar de la investidura de Carles Puigdemont si no es presencial y con autorización del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena.

La institución lamenta que, sin admitir a trámite la demanda del Gobierno, el TC adopta unas medidas cautelares "no solicitadas, que no están previstas en la Constitución, ni en su ley orgánica, y en un procedimiento que no prevé".

El Síndic de Greuges cree que estas medidas tienen una "afectación directa" en los derechos de un diputado escogido en las elecciones, en el derecho de representación popular del Parlament, y en los derechos de participación política de toda la ciudadanía de Catalunya, y se han adoptado sin escuchar las partes en el procedimiento.

Ha considerado que la interlocutoria del TC exige una condición al candidato "desconocida en el ordenamiento judicial vigente", vulnera sus derechos como diputado y es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El Síndic de Greuges, que pondrá el comunicado en conocimiento del comisionado europeo de Derechos Humanos y otras instancias internacionales, ha sostenido que la reiterada prohibición a los diputados privados de libertad de participar en las labores parlamentarias --excepto en el voto, que se puede delegar-- también supone una vulneración de derecho de sufragio pasivo de estos electos.

La institución ve "motivos fundamentados" para que las personas directamente lesionadas en sus derechos se planteen interponer las demandas correspondientes ante el TEDH, al que podrían solicitar mesuras cautelares en virtud del artículo 39 del reglamento del tribunal.