La síndica de Barcelona advierte de diferencias por distritos en atención social

Actualizado 27/01/2010 16:45:48 CET

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, advirtió hoy de que existen diferencias en las prestaciones sociales según distritos, ante lo que instó al Ayuntamiento a regular con el nuevo Instituto Municipal de Servicios Sociales las prestaciones obligatorias y elaborar un catálogo de derechos.

Lo dijo, tras meses de incremento de la demanda por la crisis, en rueda de prensa sobre el informe anual de 2009, que presentará en el pleno del 5 de febrero. Es el último de Malla tras cinco años en el cargo, que inauguró ella, y cuyas peticiones "no son indiferentes" al Ayuntamiento. La persona que sustituirá a Malla se consensuará en febrero.

Ejemplificó las diferencias con el caso de una mujer que trabaja de noche y que, al mudarse de distrito, se ha quedado sin el servicio de trabajadora familiar que vestía a su hijo y lo llevaba al colegio. Estas quejas implican sentimiento de discriminación de los afectados y ponen en duda la equidad en asignar o denegar recursos, recoge el informe.

Además, la síndica avisó de que los barceloneses deben "esperarse bastante" para ser atendidos en servicios sociales, algo que ha comprobado ella misma. En ocasiones se tarda de 36 horas a 48, en función de la semana, a contactar con la trabajadora social, o incluso unas cuantas semanas en pedir hora o hacer una consulta.

Según el informe, el Ayuntamiento replica que quiere implantar un servicio centralizado de recepción de llamadas, aunque por ahora desde los centros de servicios sociales confirman "la saturación de las centralitas telefónicas por falta de personal para atender las llamadas telefónicas, ya que se prioriza la atención presencial".

Malla urgió a incrementar el servicio de ayuda a domicilio (SAD) socioeducativo, ya que es "insuficiente", pese a haberse demostrado que la marginación se reproduce por generaciones si no se trata desde edades tempranas. Además, instó a auditar las empresas contratadas para prestar servicios a domicilio, y definir una persona de referencia para cada usuario, al estilo del médico de cabecera.

En 2009 se han reducido las colas en comedores sociales, en parte por el aumento de plazas y los vales a cambio de comida que da el Ayuntamiento. Admitió que asusta ante el sueldo mínimo de 633 euros y pensión mínima de jubilación de 437 euros, ante lo que reclamó tomar conciencia de que en Barcelona existen unas "diferencias sociales muy importantes".

La atención social copó cerca del 60% de los 188 expedientes de 2009 sobre servicios a las personas. Encabeza la lista la vía pública --298 expedientes-- y le siguen vivienda, urbanismo y medio ambiente --267--, y administración y tributos --167--. En total, la Sindicatura recibió 1.836 quejas --330 más que en 2008-- que suscribieron 3.305 personas.

REVISAR LA ORDENANZA DE CIVISMO

Malla aseguró que el Ayuntamiento revisa la ordenanza del civismo y pidió "que se haga cumplir", aunque se preguntó qué sucede con prohibir orinar en la calle cuando no existen lavabos públicos. Tras un año marcado por el debate sobre la prostitución callejera, volvió a reclamar a las administraciones que colaboren para encontrar una solución.

En vivienda, insistió en que el Ayuntamiento ayude a rehabilitar fincas y que controle más a los pisos turísticos, sobre los que en 2009 no recibió quejas de Ciutat Vella sino del Eixample y Les Corts. También vio preocupante que haya gente que vive en pisos en condiciones de "barraquismo vertical" y no tengan acceso a viviendas sociales porque no han sido desahuciados.

Además, destacó las quejas por ruido de carga y descarga de pan a primera hora de la mañana y, ahora que se implanta la nueva contrata de limpieza, afirmó que la limpieza "ha mejorado mucho" e instó a explicar a los barceloneses su coste. Según Malla, también es necesario regular en toda la ciudad las ferias de artesanos.

En relación a los ciclistas, pidió tener en cuenta que los peatones tienen prioridad, y apostó por que el Área Verde de aparcamiento tenga un teléfono gratis de gestión de incidencias y que se pueda pagar mensualmente. De hecho, la negociación de los Presupuestos municipales de 2010 incluyó que este año se pueda pagar trimestralmente.