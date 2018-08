El Sindicato Mantero asegura que el turista herido iba bebido y trató de agredir primero

Publicado 03/08/2018 19:39:42 CET

Dicen que las personas a las que iba a defender pegaron a un mantero que acabó en el hospital

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fuentes del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes aseguran que el turista agredido en la plaza Catalunya la noche del miércoles apareció bebido y enfrentándose él primero con los vendedores de 'top manta' y tratando de pegarles, lo que desencadenó la pelea.

Han afirmado en declaraciones a Europa Press este viernes que antes de que llegara este turista, dos personas agredieron con botellas a un vendedor, y que fue entonces cuando llegó el visitante de Estados Unidos que resultó después agredido.

Estas dos personas querían comprar un artículo al mantero pero no se ponían de acuerdo en el precio, y terminaron agrediendo al vendedor, que después tuvo que ir al hospital, según las mismas fuentes.

Aseguran que en ese momento apareció el turista, que dicen que iba bebido, y llegó tratando de pegar a los vendedores, a lo que varios de ellos respondieron con patadas y agrediéndolo con un cinturón, provocándole heridas por las que tuvo que ser ingresado.

Las mismas fuentes han resaltado que los vendedores no son agresivos y que esto desencadenó la agresión, aunque no la justifica: "No tienen que pelear ni hacer daño a nadie".

LOS MOSSOS INVESTIGAN

Los Mossos d'Esquadra han abierto este viernes una investigación sobre los hechos, que ha denunciado el turista, que asegura que fue agredido cuando intentaba mediar en una discusión y que sufrió heridas en la cabeza, mientras que dos miembros de su familia recibieron también golpes y contusiones.

El turista, José Bravo, ha dicho que le agredieron después de que defendiera a una mujer que estaba siendo increpada --según él, también recibió patadas--, y que entonces empezaron a golpearle: "Venían en grupos de todas partes. Me empezaron a atacar con cinturones".

El Gobierno de Ada Colau ha tachado de inaceptable la agresión al turista, que ha condenado igual que todos los grupos de la oposición --excepto la CUP--, que han criticado la gestión del ejecutivo del 'top manta'.