La Sindicatura de Cuentas detecta irregularidades en retribuciones en el Imet

Publicado 13/07/2018 15:12:19 CET

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas de Catalunya ha detectado irregularidades en aspectos relacionados con la retribución en el Institut Metropolità del Taxi (Imet), organismo local creado en 1993 por la Entidad Metropolitana del Transporte que se encarga de gestionar el servicio de taxi en los municipios que integran el área metropolitana de Barcelona.

Así se extrae de un informe de la Sindicatura correspondiente al ejercicio 2016 y en el que se indica que, en referencia al complemento de productividad retribuido a los trabajadores, "no se ha obtenido ningún cálculo que permita verificar que los importes pagados respondían al especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés y la iniciativa con la que el empleado ejercía su trabajo", tal y como establece la normativa.

Añade que la retribución correspondiente al complemento de carrera horizontal "no se ajusta a derecho" debido a que está regulada en el Acuerdo de condiciones de trabajo del personal, y no se puede considerar que éste sea un instrumento para establecer y regular un sistema de carrera horizontal mientras no se desarrollen las correspondientes líneas de función pública.

Asimismo, la relación de puestos de trabajo del Imet no incluye los sistemas de provisión de las plazas, en contra de lo que prevé la normativa, y la Sindicatura indica que el personal directivo del Imet no formuló las declaraciones anuales sobre actividades y bienes patrimoniales, y cuatro miembros del consejo de administración las formuló con un retraso de un año y medio desde la fecha de su nombramiento.

También ha detectado irregularidades en la contratación administrativa, ya que en diversos contratos analizados se observa falta de informes al inicio de la licitación, tanto del interventor como del secretario.

En cuanto a las cuentas anuales del Imet, la Sindicatura concluye que reflejan fielmente el patrimonio y la situación financiera del ejercicio 2016.