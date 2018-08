Socorristas de Barcelona critican el prototipo de las nuevas sillas de vigilancia del AMB

Publicado 30/08/2018 18:14:04 CET

BARCELONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de socorristas de las playas de Barcelona se han concentrado este jueves para reclamar unas sillas de vigilancia que garanticen la seguridad de los bañistas y la salud de los trabajadores, y han criticado que el nuevo sistema de sillas que ha implementado el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) "no es funcional ni seguro".

Según el portavoz de CGT-Socorristas de Barcelona, Salvador Zettelmann, el colectivo ha denunciado a Inspección de Trabajo que el nuevo modelo no cumple la Ley de prevención de riesgos laborales, ni garantiza la seguridad de los bañistas, y ha criticado que los socorristas no han participado en el proceso de diseño.

Asimismo, ha lamentado que las sillas actuales "están anticuadas", ya que muchas tienen más de 30 años, y ha insistido en que los sistemas de vigilancia y seguridad en el mar han evolucionado mucho desde entonces, por lo que ha afeado que el diseño sea exclusivamente de arquitectos.

"En el proyecto no consta que tenga entre sus miembros a ningún técnico en prevención de riesgos laborales sino exclusivamente arquitectos y estudiantes", y ha insistido en que el prototipo del AMB no cumple con los mínimos requisitos exigibles para las playas de Barcelona.

En este sentido, ha subrayado que el nuevo modelo ha costado 50.000 euros a las arcas públicas, y ha detallado que la altura de la silla es insuficiente, se aleja de la ubicación de la orilla de la playa, falta ventilación, genera altas temperaturas, y el diseño del anclaje en la arena dificulta la movilidad de la torre.

"No entendemos que haya gastado esa cantidad de dinero cuando ya existen soluciones probadas en servicios de salvamento de referencia a nivel mundial por menos de la mitad que ha costado el desarrollo del nuevo prototipo del AMB", ha afirmado.

También ha dicho que no se usan materiales que eliminen las radiaciones ultravioletas adecuadamente y que las cabinas no se cierran cuando no hay servicio, por lo que están accesibles para cualquier persona: "Especialmente por la noche y con el consiguiente riesgo biológico como orina o vómitos".

SILLAS "OBSOLETAS"

El profesor de Salvamento y Socorrismo y experto en seguridad acuática Ramsés Martí ha sugerido ofrecer a los profesionales espacios de vigilancia que favorezcan que los vigilantes pueden cambiar de posición y perspectiva cada cinco minutos, les proteja del sol, del viento y del frío y permita un acceso fácil.

Ha coincidido en que las sillas de vigilancia de Barcelona han quedado "obsoletas" con el tiempo, ya que la postura del socorrista hace propensas las distracciones y el cansancio visual, físico y mental, además de ser poco identificables por parte de los usuarios y los equipos de emergencia.