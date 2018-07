La Tancada de Migrants recibe a personas llegadas desde Andalucía con el programa estatal

Publicado 06/07/2018 14:27:22 CET

Convocan una concentración en plaza Sant Jaume de la tarde del sábado al domingo

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Tancada de Migrants de Barcelona ha recibido durante los últimos días a varias personas llegadas a la capital catalana desde Andalucía en autobuses dentro del programa estatal, han asegurado miembros del movimiento este viernes en rueda de prensa.

Participantes en el encierro han explicado que diariamente al menos cinco personas llegadas a las costas andaluzas les piden techo, pero están "desbordados" --por lo que les proponen ir a otro de los encierros--, y que 15 personas llegadas con el programa estatal, de 14 nacionalidades, forman ahora parte del encierro.

Han destacado que en la antigua sede de la Escola Massana hay 35 personas y que no caben más, como ocurren en otros encierros --ubicados en L'Hospitalet de Llobregat, Blanes y Badalona--, y la participante y miembro de Papeles para Todos Norma Falconi ha lamentado que existan "personas que vienen en patera y después las dejan abandonadas en Barcelona".

Falconi ha dicho que prevén reunirse con la Delegación del Gobierno en Catalunya, que les propondrá una fecha, y con el Govern en dos semanas, encuentro que cree que se está demorando demasiado, teniendo en cuenta que el presidente, Quim Torra, visitó el encierro el mismo día de su toma de posesión el 2 de junio.

"¿Tenemos que hacer el encierro en el Palau de la Generalitat? Quizá así nos escuchen más", ha aseverado Falconi, que ha criticado que Barcelona se presente como una ciudad refugio y que el Gobierno central autorice la llegada del Aquarius y el Open Arms pero haya personas que llevan 20 años en España y sigan sin papeles.

Ha aseverado que no sirve dar un permiso de 30 o 45 días sólo a los migrantes llegados en el Aquarius o en el Open Arms: "Una persona que llega aquí y no sabe la lengua, en 30 días, ¿qué va a conseguir? ¿Eso es acogida? Es una tomadura de pelo y una falta de respeto".

Participantes han asegurado que el Ayuntamiento les ha propuesto trasladar a albergues a las mujeres y a los enfermos de la Tancada, algo que dicen que deberán debatir, pero que de entrada rechazan al no ofrecer plazas para los hombres, por querer continuar el encierro y por las condiciones de los albergues.

MANIFESTACIÓN EN SANT JAUME

El encierro ha convocado una concentración en la plaza Sant Jaume, donde se ubican Generalitat y Ayuntamiento, desde las 19.00 horas de este sábado a las 7.00 del domingo, en la que habrá artistas y en la que defenderán sus reivindicaciones, que incluyen derogar la Ley de Extranjería y eliminar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

También piden tener acceso al padrón sin domicilio --figura existente en Barcelona pero con demora, según ellos, y no en otros municipios--, derecho a voto y políticas con perspectivas de género contra el acoso laboral y sexual, con el "ejemplo más claro" en las temporeras de la fresa de Huelva, dos de las cuales se encuentran en el encierro, ha dicho Falconi.

Otro de los miembros del encierro, Ibrahim, ha lamentado que el examen para obtener la nacionalidad es muy complicado, especialmente para personas que no han sido escolarizadas o lo han estado en otra lengua, algo que también ha señalado Bibiana, que ha criticado que pueda incluir preguntas como quién es el cantante Julio Iglesias y la actriz Penélope Cruz.

Critican también el racismo institucional, "invisible para la gente de aquí porque no lo vive", según Juliana, que ha asegurado que migrantes que acuden a realizar trámites reciben un trato muy diferente por parte de la administración si van solos o acompañados por una persona española.

Bibiana ha asegurado que ha sido discriminada en hospitales públicos, en los que no se la ha atendido correctamente pese a sufrir fibrosis quística --dice que en una ocasión solo le hicieron una radiografía para comprobar que no tenía tuberculosis, porque parece que "todos los negros" deban tenerla--, y que también lo ha sido por la policía, que la han acusado de robar y la han registrado cuando no era cierto, según ella.

Otro de los participantes en el encierro, Miguel, ha exigido acabar con las presiones que asegura que existen sobre las personas irregulares para volver de forma voluntaria a su país de origen, que se agudiza en el caso de personas mayores de 45 años, como es el suyo, ha explicado.