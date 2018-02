Las tarjetas de transporte público de 2017 caducan este miércoles excepto las trimestrales

Publicado 28/02/2018 10:43:07 CET

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las tarjetas de transporte público del área de Barcelona adquiridas en 2017 caducan este miércoles, por lo que será el último día en que puedan usarse, excepto las trimestrales, que son válidas hasta el 31 de marzo.

Así, este miércoles termina el plazo de validez de las tarjetas T-10, T-50/30, T-Mes, T-70/30 y T-Dia compradas en 2017, mientras que las T-Trimestre, T-Jove, T-90/70 serán válidas hasta el 31 de marzo.

Las tarjetas caducadas no podrán cambiarse por nuevas a no ser que no hayan sido estrenadas, en cuyo caso serán sustituidas por títulos del mismo tipo del año en curso, abonando la diferencia de precio que corresponda, trámite que podrá realizarse hasta el 30 de junio.