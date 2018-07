Torra: "El 1-O y la declaración de independencia son el camino que tenemos que acabar"

Actualizado 23/07/2018 22:04:35 CET

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho la noche de este lunes: "Nuestro deber es acabar el trabajo que hemos empezado: el referéndum del 1 de octubre y la declaración política de independencia posterior son este camino que tenemos que acabar".

En la entrega de las Creus de Sant Jordi 2018, Torra ha considerado que "éste es el compromiso, la razón de ser y el foco donde hay que fijar todos los esfuerzos más inmediatos".

"Para acabar el trabajo tenemos que prepararnos, organizarnos, evaluar muy bien los enormes sacrificios que habrá que hacer, que todos tendrán que hacer y que se han hecho, y que los hagan todos juntos", ha dicho el presidente catalán.

Torra ha asegurado: "Juntos somos más fuertes. Es necesaria confianza y esperanza", y ha considerado que su deber es continuar dibujando horizontes que hagan avanzar Cataluña.

"Y hoy delante nuestro tenemos uno muy claro, un horizonte a hacer factible: la República", ha subrayado Torra, que ha considerado que Sant Jordi no es solo un héroe, sino también unos ojos que miran a la libertad de un pueblo, y que se han convertido en espada.

TODOS "A LA ALTURA"

Ha dicho que es necesario que "todos estén a la altura del momento" y que no paralizará la autodeterminación ninguna amenaza, ni la cárcel, ni el 155, ni ninguna de las maniobras de la guerra sucia que Cataluña ha tenido que sufrir, ha dicho.

Ha avisado de que a cada golpe contra la voluntad popular ésta se vuelve más fuerte y más potente, y ha remarcado que los catalanes están decididos a ser libres, y que tanto su Govern, como el expresidente Carles Puigdemont y los políticos presos y los políticos en el extranjero seguirán "avanzando sin pausa".

"No daremos ningún paso atrás porque ya no queremos mirar atrás", ha agregado Torra, que ha advertido que solamente pueden mirar hacia adelante porque no da miedo mirar a cómo ser construirá la República.

"Muchos catalanes que nos han precedido han fijado sus ojos en el horizonte de libertad", ha añadido antes de señalar el deseo irrenunciable de avanzar y construir un país mejor.

Torra ha criticado la situación de anormalidad que se vive en Cataluña "con presos políticos y políticos exiliados", ya la criminalización del derecho a la autodeterminación.

Asimismo, ha considerado una obligación de cualquier sociedad el reconocimiento de la vida, la obra y la trayectoria de quienes han destacado y han aportado más a la sociedad: "Os honramos porque habéis honrado al país en muchas ocasiones", ha dicho a los premiados.

UNAS CREUS "RECORDADAS"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dicho a través de un vídeo que son unas Creus de Sant Jordi muy importantes, que se entregan en unas circunstancias en las que hay políticos en prisión y en el extranjero: "Estas Creus las recordaremos mucho".

Ha destacado que éstos premios explican la continuidad histórica de la Generalitat, que no ha sido suspendida pese a la aplicación del artículo 155, ya que este año no podía ser una excepción su concesión.

El acto, al que han asistido también los expresidentes de la Generalitat José Montilla y Artur Mas y el expresidente del Parlament Joan Rigol, entre otras personalidades de la política catalana, ha terminado con el canto del himno de Cataluña.