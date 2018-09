Torra: "Que nadie se engañe, que nadie abarate el sueño, nuestro objetivo es hacer la república"

Actualizado 14/09/2018 23:37:41 CET

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este viernes en un acto conmemorativo del 304 aniversario del final de la Guerra de Sucesión en Cardona (Barcelona): "Que nadie se engañe, que nadie abarate el sueño, nuestro objetivo es hacer la república catalana".

Según ha informado el Govern en un comunicado, Torra ha resaltado su plena confianza en el pueblo de Cataluña que "no falla nunca, como ha demostrado una vez más este 1 de septiembre llenando la Diagonal".

Ha reclamado que todo el mundo esté "hasta el final en la defensa de los derechos civiles, sociales y nacionales", y ha avisado de que existe una causa general contra el independentismo para dar miedo.

"Estoy en el mejor lugar para decir que no tenemos miedo, no hemos tenido nunca, que Cardona no tuvo miedo el 1714 y no tiene miedo el 2018, porque nunca se puede tener miedo a la libertad", ha expresado.

Torra ha visitado Cardona para participar en los actos conmemorativos de los 304 años del final de la Guerra de Sucesión, en el marco de los actos de celebración del Aplec del 18 de Setembre.