Torra: "No me detendré hasta que los exiliados y los presos políticos sean libres"

Publicado 14/07/2018 10:05:14 CET

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este sábado que no desistirá hasta que los presos soberanistas sean liberados y los dirigentes independentistas en el extranjero vuelvan a Catalunya sin represalias: "No me detendré hasta que los exiliados y los presos políticos sean libres; y nuestro pueblo también".

En un tuit recogido por Europa Press, ha recordado que este sábado se cumplen dos meses de su investidura como presidente de la Generalitat y ha agradecido "el apoyo y la estimación de tantos amigos y de tantos ciudadanos".

"Hoy hace dos meses fui investido 131 Presidente de la Generalidad. Sólo puedo agradecer el apoyo y estimación de tantos amigos y de tantos ciudadanos. Y repetir, con más fuerza aún, que no me detendré hasta que los exiliados y presos políticos sean libres; y nuestro pueblo también", ha manifestado.