Torrent: "Que nadie nos pida gestos simbólicos si no es para ir hasta el final"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha avisado este domingo al resto de partidos independentistas que no son el suyo, ERC, de que no pidan gestos a favor de la república si solo son simbólicos y no son para "ir hasta el final" y hacer efectiva la independencia de Catalunya.

"Que nadie nos pida gestos simbólicos si no hay una firme voluntad de hacerlos efectivos. Si no es para ir hasta el final", ha proclamado en su intervención en la conferencia nacional que ERC ha celebrado este fin de semana en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat.

Torrent se pronuncia así un día antes de que la Mesa del Parlament tenga que decir si tramita una moción de la CUP que pide que el Parlament se ratifique a favor de la resolución independentista que la Cámara ya aprobó el 9 de noviembre de 2015.

El tramitación de esta moción podría poner en problemas a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament, que preside Torrent, ya que la resolución que la CUP pretende que la Cámara avale de nuevo ya fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Torrent también se ha referido a la polémica que este sábado hubo cuando ERC se atribuyó la principal responsabilidad de haber celebrado el referéndum del 1 de octubre --algo que molestó al PDeCAT--: "El 1 de octubre es de todo el país, pero nuestro también y no estamos dispuestos a renunciar a ello".