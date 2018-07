Torrent pide evitar "espectáculos lamentables" como el de JxCat y ERC en el Parlament

Publicado 20/07/2018 9:37:26 CET

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pedido "evitar en un futuro espectáculos lamentables" como el que en su opinión protagonizaron JxCat y ERC en el Parlament tras el desencuentro a la hora de decidir sobre la sustitución de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo.

En una entrevista este jueves en Rac1 recogida por Europa Press, ha lamentado que JxCat afirmara que habían alcanzado un acuerdo para sustituir a todos los diputados suspendidos excepto al expresidente Carles Puigdemont: "No se pueden hacer afirmaciones como las que se hicieron desde el atril, no se puede mentir".

"No todo vale, no vale intentar arañar votos y desgastar al otro con afirmaciones rotundamente falsas" y que no aportan nada, por lo que ha pedido no competir en estos términos, en sus palabras.

ENCUENTRO TORRA Y ARAGONÈS

Preguntado por la comida que compartieron el presidente de la Generalitat, Quim Torra (JxCat), y el vicepresidente, Pere Aragonès (ERC), para acercar posturas, ha dicho que conocía el encuentro y ha celebrado que los partidos "hablen y busquen soluciones", aunque ha señalado que es el Parlament quien debe encontrar una salida a la cuestión.

Torrent ha señalado que tras la negativa de la justicia alemana de extraditar a Puigdemont por rebelión, es obligado que la Fiscalía retire "unas acusaciones que no se cree nadie más que el juez Pablo Llarena", y si no lo hace estará poniéndose al lado de la represión, ha dicho.